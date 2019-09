Obras del hangar que albergue los drones que operarán desde Talavera comenzarán este año

Ep

El coronel jefe de la Base Aérea de Talavera la Real-Ala 23, Francisco Javier Vidal, ha previsto que a lo largo de este año comenzarán las obras para construir un "gran hangar definitivo" que albergue los drones Predator B adquiridos por las Fuerzas Armadas y que son avanzados sistemas aéreos no tripulados que operarán desde dicha base aérea.



Vidal ha recordado que han realizado varias obras dedicadas a recibir en esta base el sistema Predator para que, en el momento en el que lleguen los drones en los próximos meses, esté "lista", aunque ha apuntillado no obstante que "quizás ha tenido un poquito más de repercusión mediática por el importe que tiene y por la magnitud que tiene" la construcción de un hangar o "gran hangar definitivo" con un importe de unos 7 millones de euros.



Sobre dicho hangar, ha explicado que ya ha finalizado el plazo de presentación de las diferentes propuestas y que están "a la espera" de qué empresa será la adjudicataria de estos trabajos que empezarán a lo largo de este año y continuarán en 2020 dada su "envergadura".



Estos trabajos, en todo caso, no retrasan la llegada de los drones, en relación a la cual no ha querido aportar una fecha concreta al ser un programa "complejo" que "muchas veces tiene retrasos ya no aplicables al Ejército del Aire y ni siquiera a España" y tener un carácter internacional con muchos países involucrados, principalmente Estados Unidos, por lo que ha apuntado que estarán "en breve" y en los próximos meses.



Ha matizado, asimismo, que será un proceso "largo", dado que una cosa es que empiecen a llegar los aviones y otra que empiecen a volar, por lo que deberá hacerse "paso a paso como está ya estipulado", a la vez que ha comentado que el hecho de que no comiencen las obras en el hangar definitivo no retrasa la llegada de los aviones dado que ya han acometido obras "para poderlo recibir en condiciones independientemente de la marcha del otro proyecto".



El coronel jefe de la Base Aérea de Talavera la Real-Ala 23 ha especificado que rondan alrededor de las 12 las tripulaciones formadas para este tipo de aviones y que se trata de un proceso dinámico, por el que van haciendo primero una formación en Estados Unidos inicial y luego unos cursos de "refresco" para, de este modo, "ajustarlo a la fecha de llegada del avión".



107º FASE DE CAZA Y ATAQUE



Así lo ha señalado Francisco Javier Vidal en declaraciones a los medios con motivo de la apertura de la 107ª Fase de Caza y Ataque, que ha contado con la presencia de la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, y la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, entre otras autoridades.



Sobre este curso que comienza, Vidal ha comentado que es uno "más" como los que vienen haciendo prácticamente desde 1953 en esta escuela de reactores en la que se forman los pilotos de caza del Ejército del Aire, mientras que, en lo que a formación se refiere, van haciendo "pequeñas anotaciones" para adaptarla a los tiempos actuales y a las tácticas aéreas que se dan en el año 2019 y en el 2020.



De esta forma, ha dicho, sí que se dan "pequeñas modificaciones" que van incorporando, "sobre todo" con las experiencias que traen los profesores que proceden de las unidades de Caza del Ejército del Aire y que son gente con "mucha experiencia" que ha estado en misiones internacionales como patrullar el Báltico frente a cazas rusos.



"Todas esas nuevas tácticas las incorporamos aquí y las adaptamos para que, cuando el alumno salga de este curso, llegue lo más preparado posible a los escuadrones de Caza y ya no tengan que aprender nada nuevo", ha hecho hincapié, así como que en esta ocasión son 12 alumnos, uno de ellos una mujer.



Finalmente, ha destacado "el enorme esfuerzo y la enorme inversión" que se dedica en la formación de los mismos, junto a la cantidad de gente y horas dedicadas en este curso que dura nueve meses con unas 100 misiones, 113 horas de vuelo y 40 complementarias de simulado.



La alumna de este curso es Elena Gutiérrez Vidal, que ha indicado a los medios que nació en Zaragoza aunque muy pequeña se fue a vivir a Alemania y posteriormente a Madrid, donde tenía su residencia familiar hasta que ingresó en la Academia del Ejército del Aire en San Javier, por lo que el curso que ahora inicia en Talavera "es como ver la luz al final de los cinco años que pasas en la Academia" para salir de teniente.



Al mismo tiempo, ha reconocido que viene "mentalizada" con la idea de que va a ser un año "bastante duro" en el que van a tener que estar preparados tanto psicológica como físicamente "para poder aguantar todo tipo de situaciones y emergencias o lo que surja". "Por eso es una mezcla de ver la luz y todavía tener el curso entero por delante", ha concluido.