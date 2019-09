Píriz pide a Vara y Lemus que "tomen medidas" ante la "bancarrota" en Alburquerque

El diputado del PP en el Congreso por Badajoz, Víctor Píriz, ha pedido al secretario general del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara, y al secretario provincial de este último partido, Rafael Lemus, que "tomen medidas" ante la situación de "bancarrota" que "tiene" el Ayuntamiento de Alburquerque por la gestión, ha dicho, socialista.

"La situación de bancarrota a la que están abocando el ayuntamiento es total", ha dicho, al tiempo que ha defendido que los empleados municipales "merecen soluciones y merecen respuestas" y "no evasivas" ni "amenazas" por la situación.

En este sentido, ha considerado que "ha llegado también el momento de que el PSOE tome medidas". Yo creo que ha llegado el momento de que Guillermo Fernández Vara, secretario general del PSOE en Extremadura y Rafael Lemus, secretario provincial tomen medidas", ha dicho, porque "en nombre del PSOE no se pueden pisotear los derechos de los empleados de este ayuntamiento" que "ya ha tocado fondo".

"Yo creo que los 2.200 votos que se ha llevado de aquí no vale todo. Yo creo que ya tienen que poner punto y final porque Alburquerque tiene tradición de alcaldes socialistas decentes, porque aquí hubo alcaldes socialistas como Emilio Martín que hizo una gestión decente, hizo una gestión que levantó el pueblo", ha señalado Píriz.

En esta línea, ha defendido que "el PSOE tiene que plantearse si ha llegado el momento de romper amarras con esto, si ha llegado el momento de acabar y de salvar a los alburquerqueños de todo esto a lo que lo están abocando ellos, porque lo están haciendo ellos, lo está haciendo el PSOE", ha incidido.

"Creo que son los principales culpables de todo lo que está pasando. Guillermo Fernández Vara y Rafael Lemus son los principales culpables de que esto esté pasando aquí, porque las alas se las han dado ellos a este grupo municipal que gobierna", añadiendo que "no vamos a parar, que me insulten lo que me quieran insultar a mí, que no me importa".