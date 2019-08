Creex espera que la primera empresa en la Plataforma Logística Badajoz sea un "acicate"

Ep.

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) considera "muy importante" la noticia de la apertura de las instalaciones de la firma Monliz en la Plataforma Logística del Suroeste, y espera que sirva como "acicate" para que otras empresas apuesten por instalarse en este lugar.

Así lo ha expresado el secretario general de la Creex, Javier Peinado, quien tras comentar que "el proyecto de la Plataforma lleva catorce años en despachos, cajones y mesas, y ha pasado por muchas vicisitudes", ha destacado que "ahora, por fin, parece que echa a andar con una empresa de la economía real" y se empieza "a ver la actividad que tanto" se estaba "demandando".

Peinado ha añadido que el hecho de que una empresa multinacional del "calibre" de Monliz apueste por esta ubicación, construya las instalaciones y las ponga en marcha "pese a que la Plataforma no está dotada de todos los servicios que debiera, sobre todo en el tema del transporte intermodal y la logística, unos servicios que deberían estar porque así se ha comprometido", puede servir de "estímulo" o de "locomotora" para que otras empresas se vayan "animando" a instalarse también.

También, "sobre todo", para que las administraciones cumplan con su "obligación" de dotar de las infraestructuras "previstas", y "necesarias para que los planes de negocio tengan plena viabilidad".

En este sentido, Peinado ha explicado que la terminal ferroviaria "por desgracia, tendrá que esperar aún". Según ha señalado, "todavía no" se ha licitado el proyecto, un proyecto que ejecutaría ADIF mediante convenio en el que la Junta de Extremadura financie la obra, "y ese convenio aún no está, y no sabemos si puede verse afectado por el hecho de que el gobierno esté en funciones", apunta.

MINA DE LITIO: RESPETO A LA LEY

Por otra parte, sobre que la firma Infinity haya presentado "ya" un plan de viabilidad para explotar la mina de litio de Cáceres, Peinado ha comentado que "hay que tomar el asunto con cautela, y no calificar de entrada la noticia de mala".

Según el representante de la organización representativa del empresariado extremeño "no es malo que una multinacional se plantee un plan de negocio para una inversión importante en Extremadura", y ha añadido que "a partir de ahí, hay que ver requisitos jurídicos y ambientales, si es el sitio idóneo, si logra las autorizaciones".

Sobre el rechazo que se ha manifestado en Cáceres al proyecto, el secretario general de la Creex ha señalado que el debate ciudadano "es respetable, y legítimo que se exprese cierto rechazo, y ahí deben contraponerse y sopesarse intereses, pero tampoco creo que Extremadura esté para desdeñar proyectos.

En todo caso, ha insistido en que deba aplicarse "análisis y rigor para dar una contestación", porque "los números que presenta la empresa, así a bote pronto y sin conocer el proyecto íntegro, no se pueden calificar de malos ni mucho menos".