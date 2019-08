La Diputación de Badajoz cuenta con 15 EDAR "inteligentes"

La Diputación de Badajoz, gracias al proyecto Badajoz Es Más, cuenta con 15 Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) "inteligentes" capaces de detectar vertidos ilegales a la red en tiempo real.



De esta forma, los técnicos de Promedio pueden saber si se ha producido un vertido contaminante y parar el proceso de saneamiento de sólidos para tratar las aguas.



En concreto, la institución provincial, a través de Promedio, consorcio encargado de gestionar estas EDAR, ha logrado instalar ya en 15 de las 52 EDAR que gestiona en todo el territorio de la provincia de Badajoz, una serie de dispositivos inteligentes capaces de leer las variaciones del pH y de la conductividad del agua de forma continuada y volcar los datos en tiempo real.



Gracias a la detección de las variaciones en este pH y en la conductividad de las aguas residuales, los técnicos de Promedio pueden saber, en el momento que las aguas llegan a la EDAR "inteligente", si se ha producido un vertido contaminante en la red de saneamiento pública, con lo que consiguen parar el proceso de saneamiento de sólidos y tratar las aguas de forma adecuada para poder devolverla a la naturaleza con garantías de que no dañarán a nuestro medioambiente.



Estos dispositivos permiten también conocer el consumo energético de la planta en las diferentes fases de su funcionamiento, con lo que se pueden hacer muchos ajustes y tomar decisiones encaminadas a optimizar este consumo y el funcionamiento de la misma, según ha informado la Institución provincial pacense en una nota de prensa.



Estos sensores están integrados en plataforma FIWARE, una tecnología que permite que los datos generados de distintos tipos sensores y de diferentes fuentes de información puedan volcarse en una misma plataforma.



FIWARE propone la conversión a un modelo de datos común, para que datos de miles de dispositivos de todo tipo puedan comunicarse entre sí, y para que estos datos puedan ser comparados, compartidos y cruzados, lo cual permite impulsar la mejora de las soluciones tanto a nivel local como global, así como la generación de otras nuevas soluciones innovadores gracias a los datos estandarizados.



El proyecto Badajoz Es Más nació con el propósito de incorporar estas nuevas tecnologías de la información al funcionamiento de las administraciones locales, con el fin de conseguir una administración y una gestión de los servicios públicos "más moderna, eficaz, transparente y ágil".



Para lograr este propósito se ha desarrollado una plataforma software de gestión del territorio, en la que se integran los cuadros de mando y los datos que generan los servicios gestionados por distintos organismos dependientes de la Diputación de Badajoz.



"Este proyecto es imparable en su propuesta por ir diseñando y construyendo un territorio inteligente, o lo que es lo mismo, el modo en el que viviremos en un futuro no tan lejano en nuestros pueblos y ciudades", ha remarcado la Diputación.



La Diputación de Badajoz ha apostado por el Internet de las Cosas (IoT) como "herramienta de futuro" para los pueblos y ciudades, y proyectos como el de la gestión inteligente del ciclo del agua desarrollado en las EDAR gestionadas por Promedio son un "ejemplo muy claro" de que la provincia de Badajoz y sus ciudadanos "no quieren quedarse fuera de esta revolución 4.0".