El PSOE de Badajoz dice que el proyecto de El Campillo "sigue siendo oscurantista"

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha lamentado que el proyecto de recuperación de El Campillo "sigue siendo oscurantista", por lo que ha instado al equipo de gobierno a "decir la verdad" sobre estas obras.

En este sentido, el concejal socialista Pedro Miranda ha considerado que "el tripartito no ofreció ninguna novedad" la semana pasada sobre El Campillo, salvo que "ahora se juntan tres para dar una rueda de prensa", tal y como informa el PSOE local en una nota de prensa.

En ese sentido, el edil ha lamentado que los ciudadanos de Badajoz "van a tener que seguir esperando" para ver obras en El Campillo, cuyo proyecto de recuperación "sigue siendo oscurantista, con una falta notable de transparencia", por lo que "es precisamente esa falta de información la que resta credibilidad a los anuncios después de 20 años".

"Vuelven a contarnos la misma milonga que hace 20 años, que la construcción se retrasa porque quieren cambiar el proyecto, esperar al estudio arqueológico, cambiar el planeamiento", ha señalado Pedro Miranda, quien ha resaltado que son "las mismas excusas que han venido dando durante los últimos años", ante lo cual "la novedad es que van a cerrar el solar y decorar sus paredes".

Igualmente, para Miranda, "no se puede tener más cara al plantear como pretexto que la mitad de las promociones de viviendas que saca a licitación la Inmobiliaria Municipal quedan desiertas", cuando para el PSOE, el problema que existe es que "la inmobiliaria busca obtener beneficio en cada promoción", un beneficio que se "penaliza los altos sueldos de los ejecutivos de la promotora".

Por ello, ante esta situación, el concejal socialista ha instado a "ser más serios y decir la verdad sobre El Campillo", ya que "si a la Inmobiliaria Municipal no le salen novios para construir viviendas" que piense que ésta "no está para hacer negocio en El Campillo, eso sí tiene que pagar todos los meses los sueldazos de quienes mueven sus hilos. A estas alturas no engañan a nadie", ha concluido.