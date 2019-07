La comunidad islámica de Badajoz espera que el gobierno local reconozca sus derechos

Ep.



El delegado de la Comisión islámica de España en Extremadura, presidente de la Unión de Comunidades Islámicas extremeñas e imán de la Mezquita de Badajoz, Adel Najjar, ha expuesto que la comunidad islámica de la capital pacense espera que sus derechos "avalados" por la ley española "sean reconocidos por el gobierno local de Badajoz".



En este sentido, ha señalado que ninguna comunidad musulmana en España ha tenido que esperar 20 años para conseguir una parcela destinada al enterramiento islámico, como en Badajoz, cuyo ayuntamiento "no puede estar ajeno de todo eso, utilizando argumentos que carecen de fundamentos constitucionales".



En una carta titulada 'Cementerio y aconfesionalidad' a la que ha tenido acceso Europa Press, Najjar reconoce que le llama la "atención" que, a la hora de reclamar su derecho al enterramiento islámico, algunos les recuerdan que el cementerio municipal es aconfesional, "por lo que no se puede conceder a los musulmanes una parcela para dicho enterramiento".



Al respecto, ha expuesto que el primer artículo de la Ley 49/1978, de 3 de noviembre, de Enterramientos en Cementerios Municipales, dice: "los ayuntamientos están obligados a que los enterramientos que se efectúen en sus cementerios se realicen sin discriminación alguna por razones de religión ni por cualesquiera otras".



También el artículo 2º de la misma ley afirma que los "ritos funerarios se practicarán sobre cada sepultura de conformidad con lo dispuesto por el difunto o con lo que la familia determine. Asimismo, podrán celebrarse actos de culto en las capillas o lugares destinados al efecto en dichos cementerios. En los cementerios municipales se autorizará a quienes los soliciten el establecimiento de las capillas o lugares de culto".



ACONFESIONALIDAD Y LAICIDAD



Para Najjar, "mucha gente confunde la aconfesionalidad con la laicidad" y es "cierto" que España es un estado aconfesional que no reconoce a ninguna religión de carácter estatal, pero que al mismo tiempo ha firmado acuerdos de cooperación con todas las religiones, "manteniendo los principios de igualdad y neutralidad".



Así, continúa, la Constitución española, en su artículo 16, defiende los derechos fundamentales: "Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley", por lo que en su opinión "no se puede negar ningún derecho de las minorías religiosas alegando que España es un Estado aconfesional".



"Si fuera la aconfesionalidad contraria a las manifestaciones o las expresiones religiosas, ¿cómo se puede entender la enseñanza religiosa en los centros educativos, los matrimonios religiosos, o la asistencia religiosa en los hospitales y los centros penitenciarios?", ha continuado, para agregar que todas las religiones que gozan de "notorio arraigo", incluida la islámica, tienen un convenio de cooperación con el Estado español que les garantiza tener sus derechos religiosos.



Respecto a la Comisión Islámica de España, "único interlocutor musulmán ante el Estado español", el imán de Badajoz ha recordado que ha firmado un acuerdo de cooperación aprobado por Ley de 1992 que en su artículo 2.5 "reconoce a las comunidades islámicas, pertenecientes a la Comisión Islámica de España, el derecho a la concesión de parcelas reservadas para los enterramientos islámicos en los cementerios municipales".



Igualmente, determina que se "adoptarán las medidas oportunas para la observancia de las reglas tradicionales islámicas, relativas a inhumaciones, sepulturas y ritos funerarios que se realizarán con intervención de la Comunidad Islámica local".



MÁS DE 30 PARCELAS EN ESPAÑA



Según ha hecho hincapié Adel Najjar, hay más de 30 parcelas para el enterramiento islámico repartidas en todo el territorio español, y ocho de ellas están en la comunidad autónoma de Andalucía, pero ninguna comunidad musulmana tuvo que esperar 20 años como en el caso de la de Badajoz.



Al respecto, ha defendido que la comunidad islámica de Badajoz es una "referencia de convivencia a nivel nacional", "ganando el respeto" por sus acciones sociales y su esfuerzo en fomentar la tolerancia y el respeto entre todos los tejidos sociales y culturales, al tiempo que ha puntualizado que dicha comunidad espera que sus derechos "avalados" por la ley española "sean reconocidos por el gobierno local de Badajoz".



"Durante más de un año trabajamos con la Consejería de Sanidad para encontrar una forma compatible con las normas sanitarias, y que al mismo tiempo satisfaga la necesidad musulmana de tener sus propias parcelas para el enterramiento islámico", ha recordado Najjar sobre el convenio firmado a nivel autonómico y que ha sido reclamado "muchas veces" por el ayuntamiento de la capital pacense, "que exigía la solución a la normativa que prohíbe el enterramiento directo del difunto en la tierra".



Tras la firma de dicho protocolo, "el sueño de los musulmanes empieza a tener una realidad posible, no sólo en Badajoz, sino en todas las localidades de nuestra región" y "el objetivo mayor de los musulmanes extremeños es normalizar" su vida, "derribar las barreras sociales y fomentar la igualdad con el resto de todos los tejidos sociales". "Entendemos que el musulmán debe aportar su grano de arena por el progreso de nuestra región", ha concluido.