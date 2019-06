El alcalde de Badajoz convoca para este sábado el pleno de organización del Ayuntamiento

Ep.

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha convocado para este sábado, día 29, a las 11,00 horas un pleno con carácter extraordinario que abordará la organización del ayuntamiento de la capital pacense en cuestiones como la constitución de los grupos políticos o la propia propuesta de periodicidad de sesiones plenarias y juntas de gobierno.

El orden del día del pleno, incluye además la creación de comisiones informativas y sus miembros; los miembros de la corporación con dedicación exclusiva y parcial; la asignación a grupos políticos, indemnización por asistencia a plenos y comisiones y retribuciones de los miembros de la corporación.

Se completa asimismo con las propuestas del personal eventual y dar cuenta de resoluciones del alcalde que, hasta el momento, no ha anunciado de forma oficial los miembros y la composición del equipo de gobierno en el que, según el acuerdo alcanzado entre PP y Ciudadanos, se incluirá a los cuatro concejales de la formación naranja.

Cabe recordar que en declaraciones a los medios al término del pleno de constitución de la nueva corporación, el concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Badajoz, Ignacio Gragera, ya avanzó que él mismo figurará "seguro" como primer teniente de alcalde y que los ediles de la formación naranja contarán con "responsabilidades de gobierno", con varias concejalías como Urbanismo, Vías y Obras, Recursos Humanos y Ferias y Fiestas y "un peso importante" en el Consistorio.

A preguntas de los periodistas por si Vox entraría en el gobierno, Ignacio Gragera apuntó ese día que Cs había "cerrado un acuerdo con el Partido Popular" y sobre Vox que "no" tenía "ningún tipo de conocimiento ni de contrapartida ni de nada" tras votar "en conciencia", puesto que "no querían darle la alcaldía al PSOE", a la candidatura de Fragoso como alcalde de la ciudad.

Antes de que se conociera que la dirección de Vox ha formalizado este pasado martes su ruptura con el PP en los ayuntamientos anunciando que ya renuncia a cargos en gobiernos locales y que se pasa a la oposición en los consistorios, el concejal de Vox, Alejandro Vélez, señaló la pasada semana que, de convocarse, en el mencionado pleno de organización votaría "sí a todo lo que sea de organización del ayuntamiento".

No obstante y si la situación "todavía no" estuviera "clara" de que entrara a formar parte de la gobernabilidad, votaría no a las partidas presupuestarias relativas a los grupos políticos, sueldos de alcalde, de concejales o de personal eventual según Vélez.

En varias ocasiones, el edil de Vox ha expuesto que tiene "un compromiso a nivel local" por el que se le haría "partícipe de la gobernanza y de la gobernabilidad de este ayuntamiento" y que desde el PP han "aceptado" que forme parte del equipo de gobierno con una concejalía como la del "decoro" que englobe Limpieza y Parques y Jardines.