Cabezas recrimina a Fragoso que "está convirtiendo" Ayuntamiento de Badajoz "en un circo"

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha recriminado al alcalde de la ciudad, el 'popular' Francisco Javier Fragoso, que "está convirtiendo" el consistorio "en un circo".



En nota de prensa, Cabezas se ha referido al "tira y afloja y el retraso" en la delegación de las concejalías entre PP y Cs, al "buen reparto pecuniario para no molestar a ninguno de los integrantes del trifachito" en alusión sin citarlo a los mencionados partidos junto a Vox, o a "la falta de transparencia y de documentos que informen a la ciudadanía sobre los acuerdos que unen a los tres partidos de derechas".



También ha criticado que el concejal de Vox, Alejando Vélez, vaya "en plan pedigüeño" e "inconsistente e incoherente" dado que "termina haciendo lo contrario de lo que dice" y que todo ello "está demostrando que la imagen de la institución le importa muy poco" a Fragoso, "más interesado en perpetuarse y en complementar su sueldo del ayuntamiento con el de la Diputación de Badajoz, no importándole en exceso el estado de la ciudad".



Para Ricardo Cabezas, "las tres derechas en el Ayuntamiento de Badajoz están dando un ejemplo muy poco edificante a la ciudadanía pacense" y "convierten las negociaciones en un circo y la falta de transparencia en su moneda de salvación".



Además, ha añadido que "no puede paralizar el ayuntamiento el reparto del botín, de los dineros, de las responsabilidades, que debieran estar negociadas cuando apoyan a un alcalde. Estos partidos tratan a Badajoz como mera mercancía y pasan por alto el abandono de la ciudad, la suciedad imperante, las roturas de tuberías y que no hay ningún proyecto en marcha", ha señalado, para tildar esta situación de "intolerable" y defender que "no se puede consentir tanta provocación a la ciudad".



Desde el Grupo Socialista, han señalado que "la familia del trifachito está unida aunque quieran hacer ver que uno de ellos es un 'hijo no reconocido' con el que no van a ningún lado", así como que "al final la familia siempre acoge y la sangre nunca llega al río".

Y, ha concluido que "el dudoso futuro medio alcalde de Cs, Ignacio Gragera, ya puede ir rectificando una de sus frases de campaña donde dijo que 'La política municipal no es cuestión de ideología, sino de gestión' pues, su decisión ha sido exclusivamente ideológica y por eso no debiera menospreciar a ningún 'familiar'".