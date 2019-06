Cabezas dice a PP, Cs y Vox que Badajoz "no puede ser rehén"

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha advertido al Partido Popular, a Ciudadanos y a Vox de que la capital pacense "no puede ser rehén" y "esperar el reparto mercantilista de sillones y egos".

A través de una nota de prensa, Cabezas ha recriminado a "las tres derechas" que "el espectáculo que están dando causa bochorno entre los pacenses" y que Ciudadanos "está haciendo lo contrario de lo que prometió" dado que "la opacidad es total en el proceso organizativo del Ayuntamiento de Badajoz".

De esta forma, ha abogado por "luz y taquígrafos" para conocer los acuerdos, lo cual "también es transparencia", y ha criticado que ni el alcalde Francisco Javier Fragoso ni el concejal de Vox, Alejandro Vélez, conozcan el acuerdo marco nacional "que les une para posibilitar investiduras y posterior gobierno" y se remitieran al mismo "sin fundamento minutos antes de la votación para elegir alcalde el pasado sábado".

Y es que en su opinión, "Fragoso está engañando vilmente al concejal de Vox al que dejará más pronto que tarde sin plumas y cacareando", como también ha criticado que "no se haga público" el correo electrónico enviado por el primero al segundo "donde se sustentaba su oferta personal".

En relación al mismo y según "lo que el militante de ultraderecha ha trasladado a los medios de comunicación", ha manifestado que dicha oferta es "excesiva" y que tiene "claro que no se materializará".

"Es indignante lo que están perpetrando las tres derechas para colocarse en el gobierno de la ciudad con los vecinos como convidados de piedra, están haciendo un flaco favor a la ciudad y perjudicando la puesta en marcha de la maquinaria municipal", ha sostenido.

"Estamos asistiendo a un espectáculo bochornoso donde tener palabra no significa nada y donde los acuerdos son verdaderos espectros, auténticas fantasmadas, que no vinculan a nadie y de los que solo saca tajada Fragoso ante la perplejidad de la ciudad", ha remachado Cabezas ante "un baile de sillones y egos que no se puede tolerar ni un minuto más".

En relación al portavoz de Ciudadanos, Ignacio Gragera, Ricardo Cabezas ha lamentado asimismo que "haya copiado la opacidad de su valedor, el señor Fragoso" y ha tachado de "inadmisible" que "solo se hayan dado a conocer los 30 puntos de su acuerdo" aunque los mismos "bien pudieran exigirse en Castellón de la Plana o en Roquetas de Mar", en lugar de conocer "su acuerdo de gobernabilidad donde se fijen la exigencias iniciales y que obligó a votar a los concejales de Ciudadanos al candidato del PP".

Tampoco se conoce la distribución de eventuales o figura la alternancia en la Alcaldía "en documento alguno" según Cabezas, para quien "mal empieza Gragera abrazando la opacidad y siendo cómplice del pulso de Vox a un equipo de gobierno donde él va a ser portavoz y primer teniente de alcalde", concluye.