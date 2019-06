El PSOE de Badajoz reclama un protocolo con medidas contra el acoso sexual

Ep.

El PSOE de Badajoz ha reclamado la puesta en marcha de un protocolo informativo y preventivo que contemple medidas contra el acoso sexual en festejos multitudinarios, como la próxima Feria de San Juan de la ciudad.

En declaraciones a los medios con motivo de su visita a la barriada de San Roque, el concejal socialista Ricardo Cabezas ha recordado que ya se acordó por parte de la corporación anterior el pasado año una propuesta para hacer un protocolo de prevención, apoyo e información contra el acoso sexual en los festejos, pese a lo cual ha dicho que "al final todo lo que se aprueba en los plenos queda sobre papel mojado".

La también edil del PSOE Rita Ortega ha rememorado que dicha iniciativa planteada por Podemos y a la que se sumaron el resto de grupos "iba a empezar" en 'Los Palomos' e "iba a servir" para la Feria de San Juan o los festejos multitudinarios que albergara la ciudad a partir de entonces, ante lo cual ha criticado que, tras un año, "no" se sabe "nada" del mismo, y "no hay ninguna medida de prevención, de apoyo, de información para concienciar a la población de que no se pueden hacer este tipo de actuaciones machistas".

Según Ortega, "prácticamente" en todas las capitales, municipios o Comunidades Autónomas del país, incluido Cáceres, Málaga, Salamanca, Marbella o Madrid hay protocolos de actuación ante este tipo de violencia que, en los últimos años y a raíz del caso de 'La Manada', "ha cobrado ya unas características escandalosas".

"Creemos que este ayuntamiento también se tiene que implicar en eso, y tiene que actuar pero ya, porque las ferias son ya", ha reclamado la edil socialista, que ha concretado que, para el PSOE, dicho protocolo debe incluir aspectos como informar en qué consiste y cómo se manifiesta este tipo de acoso que "a veces pasa desapercibido", educar y prevenir para que no se lleve a cabo y, si ya hubiera sucedido, contar con puntos de la Policía Local o de atención para que las víctimas pudieran acudir a éstos.

Una campaña que los socialista también desarrollarían en los medios de comunicación, en autobuses o en taxis, ha agregado, así como que en la pasada fiesta de 'Los Palomos' se ha colocado "algún cartel" en este sentido "pero no se ha hecho el protocolo ni se ha difundido en la ciudad" y "se ha hecho alguna cosa puntual y nada más".

CALLE PORVENIR

Por su parte, el concejal socialista Ricardo Cabezas ha criticado la situación de la calle Porvenir de San Roque, cuyos vecinos llevan más de tres meses sufriendo el corte de la misma por un socavón relacionado, al parecer, con una avería en la red de abastecimiento y en relación al cual ha lamentado los perjuicios ocasionados en los escolares y familias del Centro de Educación Infantil Nuestra Señora de la Soledad o los entierros de la parroquia de San Roque.

"No entendemos, de verdad, cómo se puede llegar a estos niveles de desidia, de dejadez y de abandono", ha reconocido, para agregar que sí los entiende porque, tras el resultado electoral del PP de Francisco Javier Fragoso del pasado 26 de mayo, es "comprensible que la gente no quiera" a Fragoso, que ha tachado como un "alcalde okupa", ni a la gestión de esta formación política.

Al respecto, ha pedido al próximo equipo de gobierno que ponga en marcha el plan de choque anunciado por él mismo en calidad de candidato a la alcaldía, valorado en 2,2 millones de euros y que está dirigido a arreglar, acondicionar y adecentar la ciudad en los primeros ocho meses de legislatura.

"Ya están tardando, que se aclaren cuáles van a ser las diferentes áreas y repartos que van a tener de concejalías y, en el momento en el que se aclaren, que se pongan manos a la obra", ha reclamado Cabezas, que ha solicitado la puesta en marcha de dicho plan de choque como "lo primero que haga el que esté al frente de la Concejalía de Vías y Obras, o de Urbanismo" al ser "necesario y fundamental" para "evitar esta vergüenza que están sufriendo y padeciendo los vecinos de San Roque".