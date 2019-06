Vergeles asegura que no hay "riesgo inminente" en Los Pinos de Badajoz

Ep.



El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha asegurado que el desprendimiento del lucido de una ventana del centro de salud de Los Pinos de Badajoz de este pasado martes no está relacionado con las grietas del mismo, y que no hay un "riesgo inminente" como para ser desalojado.



Asimismo, en declaraciones a los medios de comunicación en Mérida, donde ha sido preguntado por este asunto, ha pedido además al Ayuntamiento de Badajoz, que acaba de constituirse, que ofrezca un espacio, ya sea un solar o un edificio ya construido que pueda ser adaptado, donde la Junta pueda trasladar el centro de salud.



Vergeles ha apuntado que tras el desprendimiento, que provocó heridas leves a una trabajadora del centro de salud, "saltaron las alarmas", si bien ha mandado un mensaje de "calma" a los empleados y usuarios del mismo, dado que las grietas, que están "monitorizadas" por parte de una empresa de seguridad de la obra, no están relacionadas con este "incidente".



En concreto, Vergeles ha señalado que los datos de dicha monitorización reflejan que en los últimos meses las grietas se han abierto "0,4 milímetros, no más", por lo que, "no parece que el incidente de ayer (por el martes) esté relacionado con las grietas, ni por su puesto que el edificio corra un riesgo inminente para ser desalojado".



En cualquier caso, la Junta ha decidido vallar la zona para proceder a la demolición y reparación de la parte de la fachada donde se ha producido el desprendimiento "para evitar riesgos" a los trabajadores y usuarios del centro de salud, a los que ha llamado "a la tranquilidad".



Asimismo, ha añadido que los técnicos desaconsejan una reparación del edificio dados los daños estructurales que tiene, por lo que lo más apropiado sería construir un edificio nuevo o ubicar el centro de salud en otro ya levantado que pueda ser adaptado.



En esta línea, la consejería ya trasladó "hace bastantes meses" una solicitud por carta al alcalde de Badajoz en la que reclamaba un espacio en el que ubicar el centro de salud. Sin embargo, no ha recibido una respuesta a esta petición, salvo una notificación del Pleno en la que se dice que se va a comunicar que Los Pinos se trasladen al antiguo Hospital Provincial de Badajoz, algo que "no han hecho".



Además, Vergeles ha abordado esta cuestión con el presidente de la Diputación de Badajoz, administración de la que depende el hospital provincial, y que le ha trasladado que la parte donde se podría ubicar el centro de salud "también tiene problemas estructurales", por lo que "no parece la mejor de las soluciones".



Por ello, se ha estudiado también la opción de los juzgados, pero esta "no parece que guste a los vecinos", ya que se encuentran "en límite de la zona de salud". También ha estado sobre la mesa la posibilidad planteada por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, respecto a la residencia Juan XXIII, que requeriría a su vez la reubicación de los estudiantes.



Por todo lo anterior, y tras señalar que si fuera "urgente" la Junta tiene alternativas para trasladar el centro de salud, ha instado al ayuntamiento a que "asuma sus competencia y ofrezca lo que pueda".



"La Junta está dispuesta a invertir, a hacer un nuevo edificio, a hacer un centro nuevo, pero necesita de la concurrencia del ayuntamiento para hacerlo entre todos de la mejor forma posible", ha señalado Vergeles.



Por último, el consejero ha asegurado que se ha puesto en contacto con la trabajadora afectada, que tiene una "herida pequeña" en el antebrazo y una contusion en la zona lumbar, con la que ha mantenido una conversación cordial.