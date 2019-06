Podemos no estará en minutos silencio del Ayuntamiento Badajoz en casos violencia machista

Podemos Badajoz ha anunciado que su secretaria general en la ciudad y representante de Unidas Podemos IU Equo en el Consistorio, Erika Cadenas Corzo, no participará en ningún minuto de silencio convocado por el Ayuntamiento de la capital pacense cada vez que se produzca el asesinato de una mujer por violencia de género en España.

A través de una nota de prensa, la formación ha explicado que esta decisión se debe a los "reiterados incumplimientos" del Consistorio en políticas de igualdad y a que el equipo de gobierno del PP "mantiene a las trabajadoras del Ayuntamiento sin protocolo de acoso sexual y sin Plan de Igualdad".

También ha permitido que se cierre "durante meses" el punto de atención psicológica a las víctimas "dejándolas abandonadas y desasistidas" y "se niega sistemáticamente" a poner un punto de atención a las mujeres que puedan sufrir agresiones sexuales en las ferias y fiestas de la ciudad "a pesar de estar aprobado en pleno".

Tampoco dota de recursos "suficientes" a la lucha y la prevención de las violencias machistas "en un alarde de irresponsabilidad y falta de compromiso con las mujeres de Badajoz y con la sociedad en general".

"Por añadidura, Podemos Badajoz considera una incoherencia absoluta y un ejercicio de hipocresía por parte de Ciudadanos y del Partido Popular, además de una ofensa a la memoria de las víctimas y a sus familias, que con sus pactos y acuerdos de gobierno con la ultraderecha estén blanqueando el machismo y la misoginia de un partido reaccionario que pretende despojar a las mujeres de sus derechos conquistados y retrotraernos a tiempos de la dictadura franquista cuando las mujeres eran tuteladas por los maridos o los padres", ha agregado.

Así, la formación morada ha expuesto que "no" serán "partícipes" de un acto convocado por un equipo de gobierno que "no ha tomado nunca en serio un tema tan grave" que afecta a la mitad de la población, ni compartirá ese espacio "con quienes no tienen reparos en 'hacerse la foto' de la mano de un partido de extrema derecha que niega e invisibiliza sistemáticamente la violencia ejercida contra las mujeres sólo por el hecho de serlo.

"Nos parece un acto de cinismo y no vamos a ser cómplices", ha reiterado.

Finalmente, ha lamentado que el pasado lunes día 10 un hombre de 48 años asesinaba a su pareja, una mujer de 28 años en Alboraia (Valencia) llegando a la cifra de mil mujeres asesinadas por violencia de género en los últimos 16 años, "es decir, mil hombres han asesinado a sus parejas o exparejas desde 2003, año en el que empezaron a contabilizarse".

"Esa cifra deja fuera otros asesinatos, que también se producen contra las mujeres sólo por el hecho de serlo, como los crímenes sexuales. Desde Podemos Badajoz nos sumamos a la reivindicación feminista para que el concepto de violencia machista se amplíe y se contemple en nuestras leyes", ha defendido, para señalar que el último asesinato tuvo lugar el pasado viernes 14 de junio en Córdoba.

Según ha concretado, ella se llamaba Ana Lucía, tenía 49 años, familia, amigas y una vida. "Es la víctima número 31 este año. Por Ana Lucía, por todas... ni un paso atrás" ha concluido.