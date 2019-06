Vox reconoce que les "está molestando" el "cordón sanitario" de Cs

Ep.

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Badajoz, Alejandro Vélez, ha reconocido que a la formación de Santiago Abascal les "está molestando" el "cordón sanitario una y otra vez" de Ciudadanos para que "no" entre en la "gobernabilidad de los ayuntamientos".

"La verdad quien nos molesta no es el Partido Popular, que no sabemos si está utilizando también el no continuo de Ciudadanos, lo que nos está molestando ya es el cordón sanitario una y otra vez de Ciudadanos a que no entremos en la gobernabilidad de los ayuntamientos cuando nuestro sí los ha recibido muy gustosamente, la verdad, cuando lo hemos investido alcalde o gracias a nuestro sí va a ser alcalde", ha matizado Vélez.

De esta forma se ha pronunciado al ser preguntado por el reparto de concejalías el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Badajoz y la postura de Cs al respecto, sobre lo cual ha expuesto que "de momento no" le ha llamado nadie, pero que la concejala del PP María José Solana sí le ha trasladado este mismo lunes que "en cualquier momento" suba al consistorio y hablen, aunque desconoce el motivo, si es para cuestiones organizativas de su grupo municipal o "si quiere algo más".

En relación a Solana, ha agregado que se acababan de ver en el minuto de silencio secundado en el ayuntamiento por la última víctima de violencia de género, donde le ha dicho que van a tener "buena sintonía" y "que para cualquier cosa que le haga falta que ahí está", a la vez que le ha invitado "a subir a hablar".

COMPROMISO ENTRE PP Y VOX

En todo caso, y "de momento", Vélez, según ha dicho, no tiene "conocimiento de nada" del desarrollo al que se ha comprometido el alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso, del compromiso alcanzado a nivel nacional entre PP y Vox "a cambio del sí" a las investiduras de las alcaldías" por parte de la formación de Abascal, acuerdo según el cual esta última entra "a formar parte de la gobernabilidad de los ayuntamientos en la parte proporcional" que les "corresponda".

"No tengo ahora mismo ninguna otra noticia al respecto", ha insistido. Sobre dicho acuerdo, ha puntualizado que tiene un correo electrónico de Fragoso "que equivale a su firma" y que le envió por dicha vía tras darle "su palabra", acerca de lo cual ha matizado que pidió al regidor que se lo redactara dado que "decía que su palabra valía mucho", pero no le conoce y quiere que "queden plasmados ciertos acuerdos" a los que van a llegar.

Un documento en el que se indicaba, ha continuado, "el desarrollo del pacto a nivel nacional", lo cual supone según ha defendido "entrar en la gobernabilidad, que es tener alguna concejalía" y en relación a lo cual ha remachado que "no hay otra vuelta", así como que se trata del "desarrollo del pacto nacional de PP y Vox" y que "está el visto bueno de Ciudadanos".

COMPROMISO Y CONSECUENCIAS

Para el concejal de Vox, "ese es el mayor compromiso" y "más incluso" que el de liberarle y tener un asesor y un administrativo y, en caso de que no haya acuerdo, "habrá que pensar en las siguientes medidas a tomar".

"Ya estamos diciendo a nivel nacional que habrá consecuencias", ha advertido sobre la "estabilidad" de gobierno que Fragoso "quiere" y dado que "están haciendo ver que haya una estabilidad en esta legislatura".

A este respecto, ha alertado de que "a lo mejor no se podrá llevar a cabo esta estabilidad" si "no quieren contar" con él mismo que ha sido "muy generoso con ambos" y les ha dado el "sí" en el pasado pleno de constitución del ayuntamiento y de investidura del alcalde en el marco de un acuerdo por el que PP y Cs se reparten la alcaldía dos años cada formación.

"Porque es que al final hemos dado el sí a ambos en esta situación en el Ayuntamiento de Badajoz", ha reafirmado.

Finalmente y preguntado por la concejalía en la que estaría más a gusto, Vélez se ha referido a la "falta de mantenimiento y decoro" de la ciudad y que les "encantaría" llevar una concejalía que englobe parques, jardines, limpieza y "a lo mejor algún área más" porque "proporcionalmente" les "corresponderían más áreas dentro de ese departamento", por lo que aboga por una concejalía donde pueda "darle la vuelta al estado de la ciudad de Badajoz, que deja un poco que desear en ese aspecto en su decoro, en su mantenimiento".

"Si nos la dieran sería muy recíproco y sería la verdad que al final el actual alcalde daría su palabra de que iba a ser generoso con nosotros", ha concluido Vélez a preguntas de los periodistas tras el citado minuto de silencio en el ayuntamiento.