La Cívica de Badajoz vuelve a criticar "el más absoluto abandono" del Fuerte San Cristóbal

La Asociación Cívica Ciudad de Badajoz ha reiterado sus críticas hacia "el más absoluto abandono" y el "abandono reiterado" del Fuerte de San Cristóbal, un monumento "olvidado" que presenta "un auténtico escenario de guerra difícilmente observable en el entorno de cualquier monumento de cualquier ciudad europea".

A través de una nota de prensa, el colectivo ha querido incidir en la necesidad de mantener la fortificación abierta en un horario "normal" tanto para los paseantes pacenses como para los turistas, sobre lo cual ha manifestado que "no" es de "de recibo que esté cerrado prácticamente de manera continua, habiéndose invertido en él ingentes cantidades de dinero".

A este respecto, se ha preguntado "qué sentido tiene mantener un monumento bloqueado" y ha considerado que un monumento que permanece "continuamente cerrado es una parte de nuestro patrimonio olvidada y maltratada pese a la inversión que se haya realizado", así como que el dinero público invertido en el mismo "se está malogrando y desperdiciando", puesto que "no logra ni de lejos los fines para los que se realizó, más bien todo lo contrario".

"Hoy en día sigue siendo un lugar poco accesible, inseguro, sin vida y desconocido para la inmensa mayoría de los pacenses. Una fórmula de fracaso", ha añadido la Cívica, para quien la actual gestión del Fuerte "ha sido una fórmula clara de fracaso", razón por la cual solicita "que se le dé un giro de 180 grados a las actuaciones hasta el momento realizadas y planteadas para el monumento" y que "se comience a gestionar de una manera totalmente distinta pensando única y exclusivamente en los ciudadanos y en el patrimonio y no en intereses particulares o de empresas".

PÚBLICO Y ABIERTO A TODOS

En este mismo sentido, ha defendido que el Fuerte de San Cristóbal "debe reconvertirse en un lugar público, abierto a todos y con el único objetivo del beneficio común de los vecinos en general", al tiempo que ha vuelto a hacer hincapié en la "necesidad" de tener los entornos de los monumentos en un estado "impecable" frente a la actual imagen "desagradable y dejada" que presenta con basura, pasto "mal cuidado", bolsas "colgando por doquier", zonas "quemadas y arrasadas por las llamas" o escombreras.

"En definitiva, un auténtico escenario de guerra difícilmente observable en el entorno de cualquier monumento de cualquier ciudad europea", ha destacado, al tiempo que ha preguntado por el sistema de cámaras de vigilancias con el que "parece contar" el fuerte y que controla los actos que se producen tanto dentro como fuera del monumento.

Sobre el mismo, ha reconocido que desconocen si "este sistema está vigente, funciona, está contratado o simplemente es disuasorio", pero que sí están "seguros" de que "no es operativo y actualmente no da el servicio que debería", dado que "no ha impedido que se produzcan incendios ni fuera ni dentro del Fuerte, entre otras cosas, y que las llamas hayan arrasado tanto el vallado perimetral como buena parte de los glacis y taludes del monumento".

Por todo ello, la Cívica ha solicitado que se revise el funcionamiento de estas cámaras, su mantenimiento y contrato y se opte por una empresa o servicio "más efectivo y práctico", como también ha confiado en que, con la nueva corporación, "esta situación cambie de inmediato" puesto que Badajoz "no puede seguir dando por más tiempo esta lamentable imagen por la absoluta dejadez e inacción de nuestros gobernantes".

"Nuevos tiempos, nuevas medidas y nuevos aires necesita esta ciudad para solucionar estos problemas que se han hecho crónicos, sin tener que serlos, en la principal ciudad de Extremadura", ha concluido la Asociación Cívica Ciudad de Badajoz.