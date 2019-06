PSOE: Situación en Jerez demuestra que "falta liderazgo en dirección regional" de Podemos

Ep.



El PSOE de Extremadura ha considerado este lunes que "falta liderazgo en la dirección regional" de Podemos, que puede ser la causa de que en la localidad pacense de Jerez de los Caballeros "haya un gobierno esperpéntico en estos momentos", por lo que ha instado a la formación morada a "reflexionar" sobre lo ocurrido.



De esta forma se ha pronunciado el portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, en rueda de prensa este lunes en Mérida, sobre la formación de gobierno en Jerez de los Caballeros, donde el único concejal de Podemos ha sido investido alcalde con los votos de PP y Ciudadanos.



Un hecho que González ha admitido que "es legítimo", pero que desde luego "es esperpéntico", tras lo que planteado "cómo va a explicar la derecha a los que dijeron que nunca pactarían con Podemos, que ahora le han dado la Alcaldía a un único concejal" de la formación morada en esta localidad pacense.



Para el portavoz socialista "hubiera sido mucho más coherente" que Unidas Podemos "hubiera hablado con el PSOE para llegar a algún tipo de acuerdo", tras lo que ha lamentado que "aquellos que dieron lecciones de estética de la izquierda, resulta que ahora van a gobernar con PP y Ciudadanos".



"Podemos vino a asaltar los cielos, y el asalto a los cielos le ha durado muy poco", tras lo que ha instado a la formación morada a "dar menos lecciones de estética desde la izquierda", y que a la hora de tomar decisiones se hagan "desde la izquierda".



Además, González ha recordado que el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, "dijo en la campaña electoral que uno de las líneas rojas es que jamás pactarían con Podemos", tras lo que ha recordado que en Jerez de los Caballeros "Ciudadanos y el PP le dan la alcaldía al único concejal que tenía Podemos".



"Estas son las explicaciones que la derecha debería dar a los ciudadanos, porque a veces miente más que parpadea", ya que PP y Ciudadanos "dicen una cosa y cuando llega la hora de la verdad, se desdicen", ha lamentado González.



EL CASO DE OLIVA DE LA FRONTERA, A EXAMEN



Por otra parte, a preguntas de los periodistas, el portavoz socialista ha admitido que la dirección provincial del PSOE de Badajoz "no está de acuerdo" con lo ocurrido en Oliva de la Frontera, donde PP y PSOE han llegado a un acuerdo para repartirse la alcaldía dos años cada uno.



De hecho, González ha señalado que la Ejecutiva Provincial del PSOE de Badajoz se reúne esta misma tarde, en la que "se tomarán medidas contundentes con lo que ha pasado" en esta localidad, ya que "el PSOE es un partido coherente, ya que lo mismo que pedimos en otros sitios, no lo podemos hacer en otros lugares".



Ha reiterado que el apoyo del PSOE al PP en Oliva de la Frontera "se ha hecho en contra de la dirección provincial del PSOE", que esta misma tarde "tomará las medidas oportunas para los concejales que se han saltado la disciplina que marcó" el partido para esta localidad.



CRITICA EL "REPARTO DE SILLONES" EN BADAJOZ



También se ha referido González en su intervención al caso de Badajoz, donde PP y Ciudadanos han acordado gobernar dos años cada uno, ante lo que ha recordado que el partido Ciudadanos se presentó "como la vitamina y el cambio para Extremadura", y ahora "se ha convertido en una gaseosa disipada, y en la muleta de la derecha" en la región, ya que "podían haber elegido el cambio" en Badajoz, y sin embargo "han elegido cambiar los sillones".



"Aquellos que vinieron a regenerar la vida política, lo que han venido realmente es a regenerar su vida política particular", ha asegurado González, quien ha instado a PP y Ciudadanos a explicar "qué tipo de gobierno se va a producir en Badajoz", ya que todavía no se sabe si el concejal de Vox tendrá una concejalía o no.



Ante esta situación, el portavoz socialista ha instado a "tener un respeto a la ciudadanía" y explicar cómo van a gobernar la ciudad, algo que a su juicio van a hacer "no con un proyecto de futuro para la ciudad, sino para repartirse los sillones en la ciudad".



En ese sentido, ha criticado que "Ciudadanos son los que querían un cambio para Extremadura", y ahora "son los mismos que ahora están blanqueando a la ultraderecha" en Badajoz, tras lo que ha reiterado que el acuerdo para gobernar el ayuntamiento de la capital pacense "no es serio".



MÁS DE 200 ALCALDÍAS



Finalmente, el portavoz socialista ha señalado que al margen de estos "casos curiosos", el PSOE "en términos generales, están satisfechos" ya que más del 60 por ciento de los municipios de la región estarán gobernados por el PSOE.



En ese sentido, ha felicitado a todos los alcaldes y concejales que tomaron posesión este pasado sábado con la constitución de los ayuntamientos de la región, especialmente al nuevo alcalde de Cáceres, Luis Salaya, y al de Almendralejo, José María Ramírez, ya que a su juicio "era de justicia que la lista más votada pudiera ser alcalde".



González ha defendido que el poder municipal "para el avance y el progreso de Extremadura", por lo que ha deseado "muchísima suerte" en sus labores diarias "porque dependiendo de esa gestión, ayudarán a un mejor progreso y a un mejor futuro de la región".



Según ha valorado el portavoz socialista, un total de 236 municipios de los 387 que hay en la región cuentan con alcaldías socialistas, lo que a su juicio supone "muy buen resultado", ante lo que el PSOE tiene "muchas expectativas" en que realicen una "magnífica labor".