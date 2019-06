Concentración frente al Ayuntamiento de Badajoz en rechazo acuerdo de gobierno PP-Cs

Ep

Una convocatoria realizada a través de las redes sociales, sin que aparezcan los convocantes de la protesta, tras apuntarse la posibilidad, no confirmada, de que el candidato a la alcaldía por Ciudadanos, Ignacio Gragera, podría ser el próximo alcalde de Badajoz con el apoyo del Partido Popular y VOX aunque, finalmente se ha alcanzado un acuerdo entre PP y CS para gobernar dos años cada uno en la ciudad.

Durante la concentración, los asistentes han coreado consignas como 'Manos arriba esto es un atraco', 'Gragera, tramposo, cumple tu palabra', 'Que no, que no, que no nos representan', 'Fuera fascistas del ayuntamiento' o 'Fuera mercenarios del ayuntamiento', junto a pancartas que rezaban: '¿Para qué sirven los votos? ¡Esto es cosa de locos!' y '¡¡No todo vale!!'.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Asociación de vecinos de Suerte de Saavedra, Fernando Gonçalves, ha explicado que se ha querido sumar a esta concentración porque "el Ayuntamiento de Badajoz se está vendiendo", cuando había un "acuerdo que, prácticamente estaba hecho" entre PSOE y Cs, a la vez que ha recordado que 42 colectivos ya expresaron la pasada semana que "con VOX no", pero que están viendo que la formación de Santiago Abascal "va a entrar" en el consistorio "y con fuerza".

Una concentración convocada de forma "espontánea" y que ha conocido a través de las redes sociales, al igual que Isabel Martín, para quien al socialista Ricardo Cabezas "no le han dejado gobernar" porque "se ha juntado la derecha y le ha quitado la alcaldía", mientras que José Luis Torres ha indicado que la "voluntad que se reflejó el domingo de las elecciones era de cambio en Badajoz" y "de fin de una etapa", pero las negociaciones entre PSOE y Cs "al final han sido un paripé para volver a hacer lo que mandan desde Madrid".

En un sentido similar, Davinia Rodríguez ha destacado a Europa Press que el 26M los pacenses querían "cambio de verdad", pero que "ya se demuestra cuál es la palabra de la gente de Ciudadanos una vez más" dado que "tenían una serie de historias habladas para el cambio" con el partido más votado y "de la noche a la mañana han chanchulleado por detrás para seguir, tanto unos como otros, en la poltrona".