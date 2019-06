Fundación CB busca un espacio provisional en el Casco Antiguo de Badajoz

Ep.

El presidente de Fundación CB, Emilio Vázquez, ha anunciado que la entidad trabaja para contar con un espacio provisional en el Casco Antiguo de Badajoz mientras se construye su nueva sede cultural y de acción social junto al Museo de la Ciudad y con el objetivo de que haga de "cabeza de puente" de las actividades que quieren impulsar en esta zona de la capital pacense.

Así lo ha avanzado en una rueda de prensa en la que ha presentado la marca 'Barrio Alto' en la que quieren aunar las distintas iniciativas que impulsará en el centro histórico de la ciudad, y entre las que se cuenta, según ha destacado el director de Fundación CB, Emilio Jiménez, tanto dicha sede "testimonial", como una Gymkana familiar para que chavales de 6 a 12 años conozcan este entorno o un blog como "altavoz" de las noticias del barrio "desde un punto de vista positivo".

En la presentación, en la que han estado acompañados del presidente de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo, Javier Fuentes, del secretario Julián Monge, y el artista José Ángel Vacas 'Vacasflakas', Emilio Vázquez ha subrayado que los orígenes de la Fundación CB se sitúan en Caja Badajoz y que quieren devolver a la ciudad lo que hizo por esta entidad financiera, a la vez que ha enmarcado la decisión de "enclavar" su nueva sede en el Casco Antiguo en la intención de "revitalizar" el origen de la capital pacense.

De este modo, Vázquez ha explicado que, a la vista de la situación en la que se encuentra esta zona, quieren "poder hacer algo modesta y humildemente" en "agradecimiento" a la ciudad, una reflexión de la que nace la idea de implantación de la futura sede de la fundación, que ha definido como un edificio "totalmente sostenible desde el punto de vista ambiental" y al mismo tiempo con el "máximo respeto" a la normativa del patrimonio.

"Queremos hacer algo que no rompa, sino que ayude enormemente a la rehabilitación desde el punto de vista histórico, social y cultural de una zona" que, para Vázquez, "hay que poner en valor", a la vez que ha señalado que no lo podrían hacer sin la colaboración institucional y de asociaciones, como también ha pedido a los interesados en la rehabilitación del Casco Antiguo que se "unan" a la Fundación CB y aporten las soluciones que no detecten, puesto que están "abiertos a cualquier tipo de iniciativa".

En este contexto, Emilio Vázquez ha avanzado que van a llevar a cabo una serie de actuaciones enmarcadas en 'Barrio Alto', como la creación de un edificio "momentáneamente" como "cabeza de puente" hasta que terminen la actuación en el "gran edificio" o nueva sede.

Así, y en relación a la nueva sede de Fundación CB, Javier Fuentes ha celebrado un proyecto "para quedarse físicamente" en esta zona de la ciudad, así como que la colaboración que mantienen ambas instituciones es "muy intensa" y que su nuevo proyecto 'Barrio Alto' es "especialmente significativo" para él que se ha criado en el Casco Antiguo y una iniciativa "bellísima, importantísima y de una originalidad extraordinaria".

Al mismo tiempo, ha defendido que, para la revitalización del barrio, es "básico" que una entidad como dicha fundación se sitúe en el mismo y les de un "respaldo" como "pieza fundamental que ya definitivamente consiga que el Casco Antiguo sea lo que tiene que ser, lo que ha debido ser siempre: el origen de una ciudad más próspera y donde todos vivamos más felices y más contentos".

'BARRIO ALTO'

Emilio Jiménez ha sido el encargado de explicar que, como primer paso del proceso de "normalización" de la implantación de la fundación en el Casco Antiguo, han creado la marca 'Barrio Alto' en la que se integrarán las distintas actividades que impulsen en esta zona de la ciudad hasta la inauguración de la nueva sede, y entre las cuales ha incidido en cuatro de ellas, junto con la intención de ayudar a los colectivos del entorno.

A este respecto, se ha referido en primer lugar a la creación de un blog, http://barrioaltobadajoz.es, en el que, a través de sus distintos colaboradores, de La Galera Magazine o del personal de la fundación, la gente que vive, trabaja o pasa por el barrio pueda tener un "altavoz" desde "un punto de vista positivo" y que ya cuenta con entrevistas o artículos en este sentido.

Otras de las actividades es una Gimkana familiar que llevarán a cabo en colaboración con José Ángel Vacas y que se desarrollará en principio los sábados y domingos de junio y julio con vocación de continuidad y dirigida a que los chavales de 6 a 12 años "se pierdan" por el barrio y conozcan su historia de la mano de monitores y distintas actividades que también atraerán a sus padres y familiares.

En tercer lugar, Emilio Jiménez ha citado la intención de "replicar" el programa de inserción formativa y laboral 'Motiva' que ya desarrolla la Fundación CB en la zona de El Gurugú, El Progreso y Los Colorines y, en cuarto lugar, a una sede en el centro histórico para "poder replicar de manera un poquito más testimonial y piloto" aquello que la fundación quiere hacer en su nueva sede.

En este sentido, ha reconocido que quieren "correr mucho" con la nueva sede, pero que el tiempo y las "trabas" les están "indicando que esto es un edificio que no se va a menos de 36 meses", por lo que trabajan junto con el ayuntamiento y, en concreto, con la empresa Iniciativas Pacenses, dedicada a la dinamización de la ciudad, en la adquisición de un edificio en el centro, "ya" tienen "visto varias cosas", para que gracias a un convenio con dicha empresa cuenten con este espacio que "tendría vida de la mañana a la noche, que es lo que necesita el Casco Antiguo".