Cabezas advierte que Fragoso está "dispuesto a hacer alcalde" al candidato de Cs

Así, lo ha afirmado el candidato del PSOE a la Alcaldía de Badajoz, Ricardo Cabezas, en referencia a la posible postura del candidato del PP y alcalde en funciones, Francisco Javier Fragoso.



En declaraciones a los medios de comunicación, Ricardo Cabezas ha instado a Ciudadanos y a su candidato, Ignacio Gragera, a que "reflexione y medite esta situación", ya que en este asunto "no solo está en juego los intereses de la ciudadanía y de la institución", sino que "está en juego la democracia".



Y es que, a juicio del candidato socialista, "no puede ser que el que gane con esta amplía diferencia, al final sea el perdedor", ha señalado el candidato socialista en alusión a su candidatura, tras lo que ha señalado que "no puede ser que el que ha quedado tercero" en las elecciones, en alusión a Ciudadanos, "al final se haga con la alcaldía".



Ricardo Cabezas ha explicado que este pasado jueves el PSOE "ya casi que teníamos cerrado un preacuerdo con Ciudadanos", y este viernes había quedado a las 12 con el candidato de la formación naranja, y "de manera sorpresiva, en lugar de estar conmigo sentado, estaba sentado con el señor Fragoso".



Una situación que el candidato socialista ha achacado esta situación a la "animadversión" que Fragoso tiene hacia Cabezas, que le "ganado las elecciones limpiamente, y no es capaz de aceptar el resultado", por lo que ha lamentado la "catadura moral" del candidato del PP, que "no se merece ningún tipo de consideración ni de respeto por parte de los vecinos de Badajoz".