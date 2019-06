Podemos propone a su candidato como "alcalde de consenso" para Jerez de los Caballeros

Ep

La candidatura de Podemos propondrá a su número uno, Juan Carlos Santana, como candidato a la alcaldía de Jerez de los Caballeros (Badajoz), mientras el PP se ha mostrado dispuesto a "hablar" y no pone "líneas rojas", y el PSOE pide que se "escuche" lo que el pueblo ha dicho en las urnas y buscará pactar con Ciudadanos (Cs).



Los candidatos de Podemos y PP, Juan Carlos Santana y Francisca Rosa, respectivamente, en declaraciones a Europa Press Televisión, han coincidido en que los programas de ambas formaciones son "prácticamente iguales", así como en rechazar que la actual alcaldesa en funciones y candidata socialista, Virginia Borrallo, continúe en el cargo.



Tras las elecciones municipales del pasado 26 de mayo, en esta localidad el PSOE obtuvo seis concejales, mientras PP tiene cuatro, Ciudadanos dos y uno Podemos; por lo que estos tres últimos podrían sumar para que Borrallo no continuase en la alcaldía.



PODEMOS PROPONE "UN ALCALDE DE CONSENSO"



De este modo, el concejal electo de Podemos ha explicado que, tras mantener reuniones con PSOE, PP y Cs, durante una asamblea con militantes han acordado que Jerez necesita "un alcalde de consenso" que sería el propio Santana por su "trayectoria personal" y su "falta de trayectoria política".



Es decir, que al no tener "un pasado político", éste podría ser quien podría "acabar con esa crispación" que hay en el municipio y "reunir a todos los partidos jerezanos en pro de trabajar por Jerez y sus pedanías".



Sobre la "crispación", el candidato de la formación morada ha detallado que en los "últimos días" ha habido una "pitada por las calles organizada por militantes y simpatizantes del Partido Socialista", además de que hay "división social" en la localidad.



De este modo, Santana ha reconocido que en cuanto a programas no van a "tener problemas" con PP y Cs. "Por ahí estábamos de acuerdo, el problema es que hay unas estructuras de partidos y problemas ideológicos que son bastante difíciles de explicar", ha evidenciado.



Sobre el rechazo de su partido a apoyar a la candidata socialista, ha asegurado que en "estos últimos años" ha habido "una total falta de transparencia", así como que Borrallo ha hecho "maniobras muy poco democráticas" o ha tenido "faltas de respeto hacia los demás partidos políticos".



En cuanto a la opción de un tripartito con PP y Cs, Juan Carlos Santana ha aseverado que ellos no contemplan esta opción "en sí" pero ha añadido que están abiertos "al diálogo con todos los partidos". "El que quiera recoger nuestra mano se la tendemos, hablamos con todos, ahora mismo lo principal no somos los candidatos sino Jerez y sus pedanías", ha apostillado.



PP VE "VOLUNTAD DE CAMBIO" EN JEREZ



Por su parte, la candidata 'popular' ha afirmado que "desde el minuto uno" tras la jornada electoral entendieron que "había voluntad de cambio en Jerez" por lo que se pusieron "a disposición del resto de partidos" que, a su juicio, "representaban las fuerzas del cambio", es decir, Unidas Podemos Izquierda Unida por Jerez y Ciudadanos.



Así, sobre la propuesta de Podemos, Rosa ha afirmado que ellos "no" han "puesto líneas rojas". "Cuando nosotros hablamos de diálogo abierto y flexible, hablamos de diálogo abierto y flexible, y vamos a anteponer el interés general a cualquier otro", ha sostenido.



Rosa ha considerado que "más no se le puede pedir al PP" que, ha recordado, es "la lista más votada" de las otras dos, Cs y Podemos, pero ha admitido que son "todos necesarios" y "todos" tienen que "ser generosos". Además, ha añadido que este martes mantendrán otra reunión "a tres bandas" entre PP, Ciudadanos y Podemos para "seguir hablando".



La candidata del PP ha recordado que "la primera reunión formal" la mantuvieron este pasado sábado donde coincidían "todos en el programa" y en "la necesidad de un cambio" porque el municipio "tiene un déficit democrático".



Además, ha detallado que Podemos también les "planteó" la propuesta de postularse como alcalde. "Nosotros no la desconocíamos, era una de las opciones que estaba en el escenario, en un escenario complejo en el que ninguna de las fuerzas políticas que han acudido a las elecciones han sacado una mayoría absoluta", ha evidenciado.



"Jerez necesita de altura de miras, de que seamos muy generosos, nosotros vamos a serlo, eso sí siempre anteponiendo el interés de Jerez y ningún otro interés ni partidista ni particular", ha recalcado.



Del mismo modo, Francisca Rosa ha tachado de "curioso" que la candidata de la lista más votada que es el PSOE "encuentra el rechazo unánime del resto de formaciones políticas" algo que, a su entender, se debe a que en la pasada legislatura ha habido "un déficit democrático, una actitud dictatorial, persecución" y "en Jerez hay miedo".



PSOE BUSCARÁ PACTOS CON CIUDADANOS



Por su parte, la alcaldesa en funciones y candidata socialista, Virginia Borrallo, ha explicado que tras los resultados electorales que se quedaron "a solo dos votos de la mayoría absoluta" decidieron sentarse con Podemos porque es su "preferencia" por "afinidad ideológica", y, para ello, mantuvieron una reunión en la que formación morada dejó "claro" que "no iban" a apoyarla "bajo ningún concepto".



Por ello, ha explicado que van a sentarse con Ciudadanos para "intentar poner puntos en común". "Siempre insistiendo en que tenemos mayoría simple, simplemente con su abstención... no habría problema", ha destacado, toda vez que ha admitido que no sabe "cuál será la intención" del partido 'naranja'.



Borrallo ha señalado que "aún no" han tenido "contacto" con Cs pero ha considerado que pueden encontrar "puntos en común". Así, ha llamado a la "tranquilidad" de sus votantes porque seguirán "hablando" y van a "intentar llegar a un pacto con Ciudadanos".



Borrallo ha lamentado que Podemos les "cierra las puertas", mientras que "sí que se va a sentar con PP y Ciudadanos" y ha planteado que Santana o bien "apoya un gobierno de la derecha" o "las dos derechas apoyan un gobierno de Podemos" en el que "al final los concejales y el equipo de gobierno serían de derechas", porque la formación morada "solamente tiene una representación en el ayuntamiento".



"Esperemos que como han dicho durante la campaña, escuchen la voz del pueblo, el pueblo ha hablado en las urnas y ha dicho que quiere que gobierne la izquierda", ha asegurado la alcaldesa en funciones.



Sobre las acusaciones de PP y Podemos de falta de transparencia, Virginia Borrallo ha resaltado que los 'populares' han hecho "la campaña más sucia y rastrera" desde que está en política y ha ironizado con que entiende "la desesperación de la candidata 'popular'" porque "no la quieren ni los suyos" ni "en el pueblo", por lo que no descarta que Rosa "sea capaz de votar a Podemos".



Además, la alcaldesa socialista ha subrayado que se plantea acudir a la vía judicial, tras el día 15 de junio, ante "las acusaciones" de Rosa que, a su juicio, "son muy fuertes" ya que le ha dicho "que esto parece una dictadura".



Finalmente, sobre las pitadas que según el candidato de Podemos organizaron por las calles simpatizantes socialistas, Borrallo ha asegurado que "de eso nos ha acusado el PP también" y ha aseverado que "para nada lo ha organizado el PSOE".



Europa Press Televisión se ha puesto en contacto con la Agrupación de Ciudadanos en Jerez de los Caballeros, que ha declinado hacer declaraciones por el momento.