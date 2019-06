El Colegio de Médicos de Badajoz tacha de "complicada" la falta de facultativos

El Colegio de Médicos de Badajoz ha señalado que la situación provocada por la falta de facultativos es "especialmente complicada" en algunos hospitales de la provincia y que supone una "amenaza a la seguridad del paciente y a la calidad asistencial" que se presta actualmente.



Así ha salido al paso de las denuncias por parte de diversas asociaciones de pacientes, y ha señalado a los hospitales comarcales de Don Benito-Villanueva-Talarrubias y de Llerena-Zafra como los más afectados por esta situación.



En este sentido, la corporación ha solicitado una reunión con carácter de "urgencia" a los responsables del Servicio Extremeño de Salud (SES) a fin de conocer de primera mano la "situación real que están viviendo algunos de los hospitales" de la provincia.



Con todo ello, desde el Colegio de Médicos de Badajoz se quiere trasladar a la sociedad que estas reivindicaciones tienen como objeto la búsqueda de las "mejores soluciones para la atención sanitaria del conjunto de la población", ante lo que consideran "una amenaza a la seguridad del paciente y a la calidad asistencial que se está prestando en la actualidad", tal y como informa el colegio en una nota de prensa.



En primer lugar, esta corporación considera que esta situación no se debe achacar únicamente a la "socorrida falta de médicos", sino que además está relacionado con el capítulo presupuestario. A su entender, existe posibilidad de contar con un número de profesionales médicos disponibles en la actualidad, para lo que deberían ponerse "todos los recursos económicos" necesarios sin que ello suponga un "desajuste presupuestario inasumible" para la administración pública.



El Colegio de Médicos de Badajoz ha reiterado sus denuncias públicas acerca de la "sobrecarga" de trabajo que padecen los médicos, hecho que redunda en la "calidad asistencial" que se presta a los pacientes. Al mismo tiempo, han expresado en "numerosas ocasiones" la necesidad de "fidelizar" a los médicos para evitar situaciones que se están viviendo en la actualidad, con falta de facultativos en algunas especialidades, quienes optan por "emigrar a otras zonas de España al encontrar mejores condiciones que las ofrecidas en Extremadura".



No es la primera ocasión, añaden el colegio de médicos, que manifiesta que la región "no sólo debe ser la productora de excelentes médicos, sino que debe convertirse en la receptora de estos profesionales que está formando".



"En la actualidad, tenemos la sensación desde nuestra corporación que ganamos en formación, pero perdemos en fidelización", apunta el colegio, por lo que solicita a las autoridades sanitarias que emprendan las "acciones oportunas" para convertir a Extremadura en una "plaza atractiva para estos profesionales médicos".



FLEXIBILIZAR LA JUBILACIÓN



Al mismo tiempo, y ante la falta de facultativos en Extremadura, han reiterado nuevamente su llamamiento a considerar la flexibilización de la jubilación de los médicos hasta los 70 años, un aspecto que proporciona la "continuidad de estos profesionales de reconocido prestigio en su labor asistencial", pero que ven rechazada su solicitud "a pesar de su buen hacer y la necesidad de sus servicios".



Junto a ello, desde el Colegio de Médicos de Badajoz quieren expresar su "preocupación" ante la situación que pueda plantearse en este próximo verano, donde "puede aumentar esta ausencia de facultativos" y donde la Atención Primaria "puede verse saturada ante la acumulación" de consultas, una situación que "obligará" además a los médicos de la provincia de Badajoz "a doblar el número de guardias", lo que "perjudicará la calidad asistencial".



Cabe recordar que en estas fechas veraniegas, la región ve aumentar su población por la llegada de conciudadanos residentes en otras zonas de España pero con origen extremeño, lo que supone que esta población sea superior al número de extremeños que salen fuera de la comunidad autónoma para pasar sus vacaciones.



Por ello, desde el Colegio de Médicos entienden que no debe ponerse el cartel de 'Cerrado por Vacaciones' y tomar "todas las medidas" disponibles para que la calidad asistencial en el periodo estival no se vea "mermada".



Finalmente, el Colegio de Médicos de Badajoz lamenta la "incertidumbre" con que los médicos del Servicio Extremeño de Salud afrontan cada verano el hecho de conciliar su trabajo con las necesarias vacaciones familiares.