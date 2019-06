Fragoso tacha de "mala fe" el recurso de USO a las oposiciones de Policía Local de Badajoz

Ep

El alcalde de Badajoz en funciones, Francisco Javier Fragoso, ha tachado de "mala fe" la demanda presentada por la central sindical USO por presuntas irregularidades en las bases de la convocatoria de la oposición municipal para dotar de 47 nuevas plazas de agente a la Policía Local de la ciudad, ante la cual el juzgado ha paralizado dicho proceso como medida cautelar.

"Nosotros alegaremos ahora contra esta suspensión cautelar y esperaremos a que también el juez o la jueza, mejor dicho en este caso, resuelva las alegaciones que nosotros presentaremos en su momento y si no pues tranquilamente a esperar a que se resuelva el juicio", ha avanzado Fragoso a preguntas de los periodistas sobre este tema.

Igualmente, y sobre dicha suspensión, ha expuesto que se trata de una medida "cautelarísima" y "que ha sido evidentemente por la mala fe que han tenido de no presentar el recurso hace dos meses o hace cuatro meses que podían haberlo hecho", aunque "han querido esperar al final del plazo, que se les acababa el 22 de junio", fecha a la que "no han esperado" porque "ya hubiera pasado el primer examen".

"Han apurado el plazo todo lo que podían en los seis meses antes del primer examen para hacer el mayor daño posible a la ciudad y a los opositores, bueno pues allá la conciencia de cada uno", ha apuntado, para añadir que tiene "absoluta tranquilidad", que él mismo "no se dedica a hacer bases" y que son los servicios jurídicos y técnicos quienes se dedican a estos aspectos y "tienen el aval de todo".

No obstante, ha apuntillado que la "correlación de hechos y de fechas pone de manifiesto que no ha habido una clara buena fe con todo esto", a la vez que ha tildado de "absolutamente natural" la paralización de las oposiciones; "un proceso que en este momento lo que queda es en suspensión como mínimo durante los tres días que tiene el ayuntamiento para hacer las alegaciones correspondientes y que después ya la juez resolverá si mantiene la suspensión o la levanta", ha explicado.

"GENERAR ALBOROTO"

"A mí me da la impresión, y lo quiero trasladar así con toda la sinceridad que me permite esta etapa, de que aquí lo que ha habido es mucha mala fe por parte de un sindicato que ha esperado a casi el sexto mes, cuando ya podía haber presentado las alegaciones en enero, en febrero o en marzo", ha asegurado Fragoso, para quien USO "las tenía tan claras" sus alegaciones "porque ya las presentó en vías administrativas" pero lo hace ahora en la vía judicial "para intentar", según ha imaginado, "utilizar estas fechas para generar alboroto".

En segundo lugar, lo ha hecho a su juicio por "no tener ninguna consideración" con las cientos de personas que se han presentado a estas oposiciones, y a una semana de poderse examinar las mismas "presentan no solo la demanda sino la petición de esa medida cautelar sumarísima" que, como ha tildado de "lógico", la jueza ha tomado "en un primer momento" puesto que el primer examen era el día 13.

Según le han trasladado los servicios jurídicos del ayuntamiento, "hay un poquito de mala fe" y, "de hecho", pedirá que en el Contencioso administrativo se le impongan costas en el caso de que el ayuntamiento lo gane.

LEGISLACIÓN POLICIAL

"En definitiva, nosotros lo que hemos venido es a cumplir con la legislación que está vigente que son las normas marco de policía del año 2017 si no recuerdo mal y en el que marca tanto el orden de los exámenes, como la normativa sectorial, que marca cuál debe ser la composición de los tribunales", ha defendido el primer edil en funciones.

En este sentido, ha sostenido que la propia ley dice que las normas marco "son una normativa reglamentaria que desarrolla una ley, en tanto en cuanto no contradigan lo que dice la propia Ley de Coordinación de Policía Local" que plantea el orden de los exámenes, por lo que "lo que no se pueden ir es a la norma marco, que es una norma de rango inferior y que solo está en vigor en la medida en la que no contradice".

En segundo lugar, ha hecho hincapié, no se pueden ir a la Ley de Función Pública para decir quienes componen los tribunales porque hay una "especificidad sectorial que lo marca una ley propia", según la cual "obligatoriamente para examinar de policía tiene que estar el jefe de la policía" y "no puede ser por sorteo, por ejemplo, que fuera uno de Vías y Obras o uno de Jardines el que examine a la policía".

CURSO SELECTIVO DE SEPTIEMBRE

"Creo honradamente que hay mala fe y ha habido mala fe tanto en el tiempo buscado, porque podían haber puesto hace seis meses el recurso, y en segundo lugar con el contenido del propio recurso, pero absoluto respeto a lo que digan los jueces y a partir de ahora que lo analicen", ha reiterado Fragoso.

Finalmente, ha sumado que también se ha presentado dicho recurso "con la voluntad de que estos policías, en el caso de que aprueben, no puedan entrar en el curso selectivo de septiembre", lo cual "imposible a día de hoy no lo es" pero si el proceso "se alarga" será "casi imposible"

Por último, Fragoso ha rememorado que, frente a la Ley de Coordinación de Policía Local de 2017, "se quieren acoger" a una norma marco de 2009 que desarrollaba la antigua Ley de Policía que queda "anulada" por la nueva "en la medida en la que haya cosas que la ley nueva desarrolle o contradiga" y, en segundo lugar, en la Ley de Función Pública que "no entra en el amparo" para la comisión del tribunal "porque hay una normativa sectorial".

El alcalde en funciones, Francisco Javier Fragoso, ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas sobre el tema, con motivo de la clausura de los cursos de gimnasia para mayores en el complejo deportivo municipal La Granadilla, donde se han reunido en torno a 1.500 mayores en un acto que ha incluido tanto exhibiciones de gimnasia de mantenimiento como un homenaje a la concejala de Servicios Sociales en funciones, Rosario Gómez de la Peña, por su labor en esta delegación.