Fragoso reconoce que se ve como alcalde de Badajoz el próximo día 15

El alcalde en funciones de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha reconocido que se ve como regidor de la ciudad el próximo día 15, fecha marcada para la constitución de todos los ayuntamientos tras las elecciones municipales del pasado 26 de mayo, aunque "solo" lo hará bajo un "gobierno de coalición".

"Lo que me tenga que reunir y las conclusiones de esas reuniones las haré públicas en el momento en el que llegue a un acuerdo o no llegue a ningún acuerdo, mientras tanto no voy a estar radiando cada una de las cosas que ocurren y eso deben respetarlo, cada uno tiene su forma de llevar las conversaciones y yo sobre este tema no me manifiesto nada más que a las partes", ha avanzado el actual primer edil.

No obstante, sí ha aseverado que tiene "claro" y puede decir públicamente que "solo" gobernará en la ciudad "bajo un gobierno de coalición", sobre lo cual ha expuesto que "si ya ha sido difícil llevar un gobierno con un número de concejales, pues con menos concejales sería mucho más difícil", a lo que ha añadido que no va a "someter" ni a los compañeros ni a él mismo a ello, mientras que la ciudad "requiere una tranquilidad".

Así, y aunque ha asegurado que no hablará "nada más de este tema excepto a las partes en su momento", ha apuntillado que se ve como alcalde de Badajoz el próximo día 15, dado que tiene "la misma ilusión y la misma voluntad que antes de las elecciones, que la noche electoral o siguientes".

ESPACIOS SOCIOLÓGICOS E HIPOCRESÍA

En su opinión, tras los resultados del 26M en Badajoz "hay un espacio sociológico que ha manifestado claramente qué espacio es el que quiere que gobierne la ciudad" y le "parece hipócrita" por parte del candidato socialista a la alcaldía, Ricardo Cabezas, "que manifieste hoy una aritmética diferente a la que manifestaba cuando quería hacer una moción de censura".

Sobre la citada moción de censura, ha señalado que "con menos concejales habiendo perdido las elecciones era legítima para él" y se ha preguntado "por qué ahora no es legítimo el que se puedan poner de acuerdo partidos del mismo espacio político".

Así, ha razonado que "hay una cierta hipocresía", aunque en Cabezas es "normal" porque, según ha ejemplificado, "coge la medalla o no la coge en función de la institución que se la dé", en referencia a que rechazase la de la ciudad y aceptase la de la diputación que "viene con sueldo".

Acerca del PSOE, Fragoso ha recordado además que en las municipales de 2015 Esperanza Aguirre "ganó con mucha diferencia" en Madrid, pero al final quién gobernó fue Manuela Carmena, al tiempo que ha insistido en que la aritmética en democracia "significa que deben sumar los concejales suficientes para formar un gobierno", aunque dentro de "lo razonable" y de "aquellos espacios que, sociológicamente, representen al mismo espectro".

En este contexto e interpelado por que él mismo haya defendido la lista más votada cuando se planteó en el ayuntamiento la moción de censura, Francisco Javier Fragoso ha subrayado que ya antes de las elecciones del 26M manifestó "sin saber el resultado" que con la "fractura" actual en los espacios sociológicos "al final lo que hay que entender es cuál es el espacio sociológico que tiene mayoritariamente una ciudad" o "quién representa mejor dentro de que ninguno saque la mayoría suficiente para poder gobernar.

"Nada tienen que ver, por lo tanto, los parámetros en los que se hablaba de una sociología política del bipartidismo cuando ahora mismo estamos en una sociología política del multipartidismo", ha concluido, en declaraciones a los medios, a preguntas de los periodistas, con motivo de su presencia en la clausura de los cursos de gimnasia para mayores en el complejo deportivo municipal La Granadilla.