Profesionales del SES invitan en el Hospital Universitario de Badajoz a dejar de fumar

Un conjunto de profesionales del Servicio Extremeño de Salud (SES) invitan este viernes, 31 de mayo, en el Hospital Universitario de Badajoz a dejar de fumar coincidiendo con la celebración del Día mundial sin tabaco.



Al respecto, la neumóloga de dicho centro hospitalario Lourdes Cañón, ha advertido de que el vapeo o los cigarrillos electrónicos "no es una alternativa ni es un método para dejar de fumar" y que "no está demostrado que sea bueno".



En declaraciones a los medios, la doctora Lourdes Cañón, que lleva junto a la doctora Márquez Pérez la Unidad de Tabaquismo del Universitario de la capital pacense, ha explicado que el tabaquismo es una enfermedad adictiva crónica y la "principal causa evitable de muerte en los países desarrollados", razón por la cual todos los años la Organización Mundial de Salud (OMS) organiza cada 31 de mayo dicha efeméride para recordar los efectos nocivos del tabaco y los beneficios que aporta dejar de fumar.



Así, y para conmemorar este día, han dispuesto en el Hospital Universitario de la capital pacense una mesa informativa en la que trasladan a los pacientes fumadores los beneficios que supondría abandonar el hábito tabáquico, además de hacerles una encuesta, el test de dependencia a la nicotina o una medición de monóxido de carbono en aire espirado y darles una serie de consejos para ayudarles a dejar de fumar.



MOTIVACIÓN, INFORMACIÓN Y PEDIR AYUDA



Entre dichos consejos, Cañón ha destacado motivarse, conocer todos los beneficios que conlleva dejar de fumar y que se puede pedir ayuda a todos los profesionales "que estén a su alcance", sobre lo cual ha concretado que el primer paso es el centro de salud y, si ha intentado varias veces sin éxito o se tienen determinadas enfermedades crónicas, la derivación a la Unidad de Tabaquismo del Hospital de Badajoz, por la que han pasado unos 60 pacientes en los últimos nueve meses.



El principal beneficio de dejar de fumar es que mejora la capacidad pulmonar, ha subrayado, junto con que disminuye la posibilidad de tener problemas cardiovasculares dado que el tabaquismo provoca "muchísimas" enfermedades crónicas y tanto enfermedades cardiovasculares como respiratorias o tumores.



"El tabaco es una ruleta rusa, no sabes el daño que te va a hacer, hay personas con 90 años que a lo mejor no le hace daño y siguen fumando, pero tenemos muchísimos jóvenes, que los vemos en nuestro servicio, a los que le provoca muchísimo daño, desde una Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, un montón de enfermedades respiratorias, hasta un cáncer de pulmón", ha indicado, para defender: "como a priori no sabemos el daño que nos va a hacer lo que hay que hacer es no fumar".



También se ha referido al vapeo o a los cigarrillos electrónicos al señalar que, según la Sociedad Española de Neumología, "no es una alternativa ni es un método para dejar de fumar" dado que "lo que hay que conseguir es romper totalmente con el hábito que conlleva el hecho de fumar" y "no podemos sustituir el tabaco por otra adicción que supone también algo parecido", a la vez que ha advertido de que "no está demostrado que sea bueno".



"ENORMES" BENEFICIOS Y PERJUICIOS



El gerente del Área de Salud de Badajoz, Dámaso Villa, ha visitado dicha mesa informativa y una exposición con motivo del Día Mundial sin Tabaco, acerca del cual ha señalado que para celebrarlo se ha preparado la citada mesa para, junto a distintas unidades del hospital y fundamentalmente el Servicio de Neumología, intentar dar consejos a la gente para que deje de fumar.



En este sentido, ha tildado de "obviedad los enormes beneficios" de dejar de fumar y "los enormes perjuicios" de su práctica, tales como que quienes fuman "acortan su vida", por lo que ha abogado por ayudarles con las consultas anti-tabaco y con actos como esta mesa informativa situada en horario de mañana en Consultas Externas al registrar un mayor paso de gente que la entrada principal del hospital.



"En esta vida lo primero que hay que hacer para llevar a cabo una cuestión, que lo digo por experiencia propia hace decenas y decenas de años, muy costosa desde el punto de vista de la voluntad es planteártelo y nosotros lo que queremos hacer es que la gente se lo plantee y, de los que se lo plantean, que unos pocos lo dejen", ha sostenido Villa, que ha lamentado que cada vez fuman más jóvenes y que, cuanto más tiempo se fuma, "más perjudicial es".