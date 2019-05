Feria del Toro y la Feria del Caballo pone en valor en Badajoz dos sectores de relevancia

Ep

La Feria del Toro y la Feria del Caballo, Ecuextre 2019, pone en valor del 30 de mayo al 2 de junio en Feria Badajoz (Ifeba) dos sectores de relevancia económica en Extremadura, que cuenta con más de 175 yeguadas de caballos y más de 120 ganaderías de reses bravas que representan "mucha" economía y empleo "más allá" del que aportan los certámenes de rejoneo o toreo o los concursos hípicos y festivales ganaderos.

Así se ha puesto de manifiesto en la inauguración de esta feria, que ha contado con la presencia del alcalde en funciones de la ciudad, Francisco Javier Fragoso; la concejala delegada de Ifeba en funciones, Blanca Subirán; el director general de Agricultura de la Junta de Extremadura, Antonio Cabezas; el subdelegado del Gobierno en Badajoz, Francisco Mendoza; el presidente de la Câmara Municipal de Golegã, José Veiga Maltez, y el maestro José María Manzanares, entre otras autoridades o empresarios y personalidades del toro y el caballo.

Blanca Subirán ha subrayado que Ecuextre es una feria "consolidada en el panorama nacional e internacional", que destaca por su "calidad", el "enorme" número de actividades y su "gran ambiente" y que en sus 11 años de existencia "ha conseguido posicionarse como una de las principales ferias del sector", una "excelencia" conseguida gracias al trabajo del equipo de Ifeba, junto con la implicación del sector.

Entre las actividades de este año, ha citado un homenaje al matador Miguel Ángel Perera por el 15º aniversario de su alternativa, una exposición sobre los también toreros José María Manzanares padre e hijo con objetos personales de ambos, seis concursos hípicos, la presencia del adiestrador de caballos Santi Serra que apadrinará la presentación de la imagen del Campeonato del Mundo de Doma Vaquera que se celebrará en Ifeba en 2020, o el Premio Ecuextre que distinguirá al ganadero extremeño Gregorio Moreno Pidal.

FERIA DE LA DEHESA EXTREMEÑA

Por su parte, Antonio Cabezas ha valorado que Ecuextre es "en definitiva" una feria de la dehesa extremeña, que es el "maravilloso continente" donde el toro y el caballo se crían en la región y ofrecen al resto de España, e incluso "más allá" de sus fronteras, "magníficos ejemplares de alta calidad y alto valor genético" en una tierra con un "amplio" recorrido en la cría del toro bravo y en la celebración de espectáculos taurinos de diversa índole.

No obstante, ha apuntado que este último sector afronta en los últimos años "retos importantes de cara a recuperar el nivel de espectáculos de inicios de este siglo" debido a la crisis económica, la pérdida del relevo generacional entre los aficionados, las restricciones presupuestarias de administraciones "que se han visto obligadas a rebajar sus apoyos" o "campañas negativas de algunos sectores sociales, incluso políticos, contra esta actividad taurina", "dificultades" todas ellas que el sector "debe afrontar y superar con inteligencia y buen capote".

Asimismo, se ha referido al descenso de los espectáculos taurinos, a la "cierta recuperación" en otros espectáculos como el rejoneo y a la inclusión de la raza del toro de lidia en el programa de desarrollo rural, mientras que, en relación al caballo, ha recordado la puesta en marcha del Plan estratégico del sector equino de Extremadura, a la vez que ha abogado por que dicho sector "coja importancia" y ha animado a los ayuntamientos a crear escuelas municipales de hípica para fomentar la afición.

ECUEXTRE, SUS VALORES Y LOS DE BADAJOZ

Seguidamente, ha tomado la palabra Francisco Javier Fragoso, para quien Ecuextre representa los valores a los que Badajoz aspira, como el "liderazgo en positivo" que la ciudad quiere ejercer sobre el territorio que la circunda y que se puede sentir "orgullosa" de esta feria, la "única" y la "mejor" en España dedicada a ambos animales, a la vez que ha puesto en valor otro de sus valores como el fomento de la relación con Portugal y la eurociudad con Elvas y Campo Mayor.

Así, ha continuado, Ecuextre une a aficionados al toro y al caballo de ambos países en torno a dos sectores económicos "fundamentales" en España y Portugal y en dicha eurociudad que, a través de dicha feria, consigue "representarlo mejor que nadie en otro lugar de España", además de aspirar a un desarrollo sostenible, siendo en su opinión la dehesa el "mejor modelo de sostenibilidad".

"Queremos ser muy respetuosos con nuestras tradiciones, yo me siento profundamente orgulloso de ser alcalde de una ciudad que durante 11 años, sin ningún tipo de complejo, sin ningún tipo de ambage, se ha mostrado que queríamos y teníamos que defender al toro y al caballo como parte de nuestra cultura y parte de nuestras tradiciones, no solo como una afición de que a muchos nos pueda gustar o no, sino como parte de lo que está imbricando en muchos siglos de tradición en nuestra tierra, a la cual no podemos renunciar", ha incidido Fragoso.

Finalmente, el regidor en funciones ha agradecido a Manzanares el "esfuerzo" que se ha hecho en su familia por la exposición a la que han aportado objetos "íntimamente ligados" a sus vivencias personales, ante lo cual el diestro ha reconocido que es una muestra "muy emotiva", la primera a la que han cedido "objetos muy personales" y que está "más" dedicada a su padre, muy ligado a Extremadura y que, tras dedicarse a su profesión, ya retirado lo hizo a que él mismo creciera como persona y como torero.

"Badajoz era su segunda casa, él estaba feliz aquí, y la verdad es que a mí me hubiera gustado, como creo que a todos, que él hoy pudiera haber estado con nosotros, seguro que estaría agradecidísimo y emocionadísimo por ver la exposición y por ver tantos recuerdos bonitos", ha comentado un emocionado Manzanares, para quien su padre "lo fue todo" para él.