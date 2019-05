Cabezas iniciará la próxima semana la ronda de contactos para gobernar Badajoz

Ep.



El candidato del PSOE a la alcaldía de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha anunciado que empezará la próxima semana la ronda de contactos para gobernar en el ayuntamiento de la ciudad, en relación a lo cual ha adelantado que "es verdad que ha habido conversaciones informales" pero "tampoco hay mucho más que contar", ha dicho.



"La semana que viene empezará la ronda en serio y los contactos con los diferentes grupos políticos que han obtenido representación en el ayuntamiento, eso sí, menos con VOX", ha señalado Cabezas, para recalcar que no hay un calendario, pero que lo anunciará "en breve".



En este contexto, ha recordado que este pasado miércoles se ha celebrado una Ejecutiva regional del PSOE y que el secretario autonómico, Guillermo Fernández Vara, "ya anunció que iniciaría él también ese proceso de negociación porque no solo está la ciudad de Badajoz, sino que también está Cáceres, Almendralejo y Navalmoral de la Mata".



Además y preguntado por el hecho de que desde Ciudadanos a nivel nacional se valore a la hora de alcanzar posibles pactos que el PSOE se posicione en relación a Cataluña y el 155 y de si ello puede afectar a las negociaciones en la capital pacense, Cabezas ha reconocido que está "centrado" en mejorar la ciudad y en corregir "los grandes desequilibrios" entre barrios o el "déficit" de instalaciones deportivas, así como en poner en valor el patrimonio y recuperar el Casco Antiguo. "Ahí es donde está el PSOE de Badajoz", ha remachado.



Así lo ha señalado el candidato socialista a preguntas de los periodistas coincidiendo con su presencia en la inauguración de la Feria del caballo y Feria del toro Ecuextre en la Instalación Ferial de Badajoz, donde ha sido interpelado también por el nuevo concejal que ha ganado el Partido Socialista en la ciudad tras el recuento de votos.



"La verdad es que este nuevo concejal más es una alegría tremenda la que nos hemos llevado, es verdad que lo perdimos por muy poquitos votos y ahora en el recuento lo hemos vuelto a ganar, y lo que sí lamentamos es que haya sido a costa de Badajoz Adelante, podría haber sido a costa de VOX y entonces la alegría hubiese sido mayor", ha valorado.



No obstante, Cabezas ha agregado que "así son las cosas" y que desde el PSOE están "muy contentos" dado que el nuevo edil que suman les "da una autoridad mayor a la hora de empezar este proceso de negociaciones". "La verdad es que la mayoría se ha ampliado con creces y se demuestra que el batacazo que se ha pegado el Partido Popular en la ciudad de Badajoz ha sido extraordinario", ha concluido.