El cartel 'Chispa de Badajoz' de Paqui Trejo anunciará la Feria de San Juan de Badajoz

Rd./Ep.

El jurado del concurso del cartel anunciador de la Feria de San Juan de la ciudad de Badajoz ha determinado que el primer premio, 'No te pierdas' de Rubén Lucas, incumple las bases del certamen, por lo que el trabajo ganador será el que recibió inicialmente el accésit, 'Chispa de Badajoz', de la artista badajocense Paqui Trejo.

A través de una nota de prensa tras la polémica surgida a raíz de haber presentado Lucas trabajos similares a otros certámenes, el Ayuntamiento de Badajoz ha explicado que, reunido el jurado que ha otorgado el premio para el cartel de la Feria de San Juan 2019 y habiendo revisado las bases, las alegaciones presentadas, la opinión del autor y otros trabajos realizados por el mismo, han considerado que "no existe plagio alguno, puesto que se trata del mismo autor en todas las obras revisadas".

Al mismo tiempo, el jurado reconoce que el cartel "responde al propio estilo del autor, quien tiene derecho a usarlo como quiera en cuantos concursos decida presentarse", a la vez que ha matizado que, cuando se reúne por primera vez, "no tiene acceso, no puede tenerlo, a la identidad de los participantes ni tampoco a ninguna base de datos donde se puedan comprobar aspectos gráficos y solo puede tomar decisiones cambiando hechos planteados a posteriori".

"Dicho lo anterior, el jurado ha podido comprobar que un cartel muy similar se ha presentado a las XL Aplec del Caragol 2019, en Lérida. Si bien no resultó ganador, el hecho de que haya presentado, aunque con matices diferenciados, incumple las bases del concurso que dicen que 'los trabajos han de ser originales e inéditos, no habiendo sido presentados a otros concursos'", se matiza en la nota.

De este modo, el jurado ha estimado como ganador el cartel que quedó finalista, 'Chispa de Badajoz' de la artista badajocense, Paqui Trejo, en el que, con fondo oscuro, se puede ver en la parte superior coloridos fuegos artificiales y en la inferior siluetas también de diferentes colores de monumentos de la ciudad como la Catedral, Puerta Palma, Espantaperros y el Puente Real.

"POLÉMICA TAMPOCO TIENE POR QUÉ HABERLA"

Preguntado por este asunto en la mañana de este miércoles en la presentación del XVII Encuentro de hidroaviones 'Ciudad de Badajoz', enmarcado en la programación de la Feria de San Juan, el concejal de Ferias y Fiestas en funciones, Miguel Ángel Rodríguez de la Calle, ha sostenido que "polémica tampoco tiene por qué haberla".

Seguidamente ha explicado el proceso que se sigue en el concurso del cartel anunciador de estas fiestas patronales, en el que el jurado selecciona un total de cinco trabajos entre los carteles presentados al mismo, que ven "in situ" y "no antes", para posteriormente puntuar cada miembro del jurado estas obras en las que "en ningún momento" saben quién es su autor "porque viene con sobre cerrado" hasta que no se falla el premio.

"Dicho esto, evidentemente nosotros no podemos ni imaginarnos que un cartel es ni parecido a otro que se presenta en otro sitio de España, entonces, nosotros nos fiamos y vamos al que más nos gusta", ha especificado, para recordar que este cartel de Rubén Lucas titulado 'No te pierdas' salió elegido por mayoría de los miembros del jurado, compuesto por un diseñador gráfico, un crítico de arte, un fotógrafo y un periodista, con él mismo como presidente.

Así y tras conocerse a través de las redes sociales que este mismo autor "ha hecho otros carteles parecidos", ha continuado, se han puesto en contacto para pedir explicaciones a este diseñador gráfico, ilustrador y fotógrafo, quien les ha trasladado que "no es un plagio" sino "una línea de dibujos que él hace", que "se presenta a muchas ciudades de España" y que "es lo que está haciendo ahora".

Ante ello, Rodríguez de la Calle ha puntualizado que el jurado se ha reunido a las 12:00 horas de este miércoles para "decidir lo que tenga que decidir", a la vez que ha reiterado que éste órgano "no tiene por qué saber si este cartel está presentado o es incluso parecido" a otros premiados en otras partes de España y ha agregado que no había dado tiempo para imprimirlo de cara a la próxima Feria de San Juan.

Finalmente e interpelado por el hecho de que la base cuarta de la convocatoria de este certamen establezca que los trabajos han de ser originales e inéditos, no habiendo sido presentados a otros concursos y que no supongan, en todo o parte, copia o plagio de obras publicadas propias o de otros artistas, el edil ha insistido en que, cuando ven los carteles, el jurado "evidentemente" no sabe que se ha podido presentar a otros certámenes.