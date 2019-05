Vecinos de Guadiana del Caudillo discrepan si mantener vestigios franquistas o retirarlos

Ep.

Los vecinos de Guadiana del Caudillo (Badajoz) muestran opiniones contrapuestas sobre si mantener los vestigios franquistas que quedan en el municipio así como el nombre del mismo o retirarlos para cumplir la Ley de Memoria Histórica y que la localidad reciba las subvenciones de la Diputación de Badajoz.



Los guadianeros mantienen esta discrepancia tras señalar el alcalde socialista electo, Francisco Moreno Pagador, que su primera medida será el cambio de nombre y la eliminación de los restos franquistas. Moreno ha ganado las elecciones municipales del 26 de mayo y sustituirá al hasta ahora primer edil Antonio Pozo Pitel, actualmente en VOX, contrario a las citadas modificaciones.



Así, formalizar estos cambios por parte del nuevo alcalde supondrá retirar la placa que hay en la fachada del ayuntamiento que conmemora una visita de Franco en 1951, el águila, es decir, el escudo preconstitucional también en la fachada, así como el apellido del pueblo que aparece en numerosos carteles, en la puerta de la Casa de la Cultura e incluso en las papeleras.



En declaraciones a Europa Press Televisión, una vecina ha asegurado que "es lo ideal" que "quiten" estos restos porque "el problema" es que "es una ley y ya está quitado en todos los pueblos" menos en Guadiana, algo que, a su juicio, "es una cabezonada de no quitarlo y no vienen las subvenciones", por lo que la localidad "cada vez está más pobre".



"Si un alcalde es franquista, para él, pero que no divida al pueblo, porque el pueblo se está dividiendo por la placa; yo es que lo veo absurdo, si tu quieres a Franco tráetelo y mételo en tu casa y trae las subvenciones", ha espetado esta guadianera.



A este respecto, esta vecina ha subrayado que el nuevo alcalde va a "quitar" esos vestigios y "traer las subvenciones" que, para ella, "es el problema" en este asunto.



Igualmente, otra vecina ha aseverado que "la placa ya se tenía que haber quitado hace tiempo" porque llevan "mucho tiempo aguantando y esperando a que saliera otra alcaldía que la quitara, y como este (Francisco Moreno) ha dicho que la va a quitar pues le aplaudimos".



"La placa no tiene que estar, ni los vestigios franquistas, ni el nombre del pueblo porque la dictadura se acabó y a nosotros Franco no nos ha dado nada, no tenemos por qué venerar ahí un baldosín y encima no recibir subvenciones", ha apuntillado.



Cabe recordar que la Diputación de Badajoz certificó en 2017 que tanto el nombre del pueblo como el rótulo incumplían con la Ley de Memoria Histórica; por ello, advirtió de que los municipios que no retirasen los vestigios franquistas se quedarían desde ese momento sin las subvenciones de la institución provincial.



"ES UN PUEBLO DE COLONOS QUE FUNDÓ FRANCO"



Por otra parte, otra guadianera difiere de las anteriores y ha afirmado que no quiere "que quiten" el nombre ni los vestigios y que no le "gusta" esta medida porque ha "conocido siempre así" el municipio.



"Es un pueblo de colonos que lo fundó Franco, de ahí su nombre ¿Por qué se le va a quitar el nombre?", ha cuestionado otra vecina, al tiempo que ha preguntado: "¿No hay cosas más importantes de qué preocuparse que del pueblo porque se llame Guadiana del Caudillo? ¿Dónde está el problema? Yo no entiendo la polémica, lo fundó él (Franco) para bien o para mal".



Asimismo, sobre el tema de las subvenciones, esta guadianera ha asegurado que ha visto "documentos diciendo lo contrario", es decir, "que no se han perdido" las mismas. "Ha sido ahí un tira y afloja que yo creo que la cosa se ha ido de mano y había cosas más importantes", ha manifestado.



Finalmente, otra vecina ha indicado que le "da igual" si se mantiene el nombre y los restos franquistas o no porque es algo que no le "quita el sueño"; "que haga lo que quiera (el nuevo alcalde)", ha soltado.