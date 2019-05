La Policía Nacional realiza en Badajoz un simulacro sobre un incidente "AMOK"

La Policía Nacional ha llevado a cabo durante la pasada noche en Badajoz un simulacro de un incidente "AMOK", que supone un ataque en el que el agresor o agresores pretenden causar el mayor número de víctimas posibles de manera "fría" y "calculada".



En concreto, el simulacro, se ha desarrollado en las instalaciones de los centros comerciales Carrefour de Badajoz, ubicados en la carretera de Valverde y en la barriada de Valdepasillas.



Así pues, la Policía Nacional ha detallado que ante este tipo de incidentes se requiere una actuación "rápida" y "efectiva" para frenar y neutralizar "lo más rápido posible" el ataque del agresor o agresores.



Por ello, la Policía Nacional ante incidentes de esta naturaleza activa un protocolo que da órdenes "claras" y "contundentes" de cómo actuar contra los agresores, que pueden ser terroristas o no, en el que, "cada segundo cuenta" ya que los ataques "no" suelen durar mucho para evitar que lleguen Unidades Especiales, por lo que "prácticamente la totalidad" de los policías nacionales que patrullan las calles de las principales ciudades españolas han sido formados específicamente como primer interviniente en incidentes de este tipo.



El simulacro recrea un ataque a clientes por parte de varios individuos, en esta ocasión, en el exterior (párking) e interior de los centros comerciales Carrefour de Badajoz, situados en la barriada de Valdepasillas y en la carretera de Valverde, según informa en una nota de prensa la Policía Nacional.



LESIONES



En el primer centro, en el simulacro es un joven que sin motivación alguna y forma "sorpresiva" arremete con un cuchillo de grandes dimensiones a cuantas personas se encuentra en el párking del centro, causando lesiones de gravedad a algunas de ellas.



Cuando es requerido por los efectivos policiales para que deponga su actitud, no sólo no lo hace, sino que trata de continuar con las agresiones, teniendo que ser abatido, controlando la situación en dicho centro comercial.



A su vez, en la segunda simulación, en el centro situado en la carretera de Valverde, son tres los atacantes a los que tuvieron que hacer frente los agentes, estando los dos primeros en el párking exterior del centro, portando uno de ellos un arma larga disparando a todos los transeúntes de la zona.



El segundo de ellos portaba un chaleco con explosivos y amenazaba con hacerlo detonar en el lugar, teniendo el tercero de los agresores a varias personas retenidas en contra de su voluntad en el interior dl centro comercial, con la "clara intención" de abatirlos con el arma que llevaba si no eran atendidas sus reivindicaciones.



Todos los atacantes del segundo simulacro fueron igualmente neutralizados por los funcionarios actuantes, utilizando para ello los medios necesarios y haciendo uso de la formación específica recibida.



En el referido simulacro participaron diferentes unidades policiales, todas ellas pertenecientes a la Jefatura Superior de Policía de Extremadura, como el Grupo de Atención al Ciudadano G.A.C, comúnmente denominados Z, Unidad de Prevención y Reacción U.P.R, Tedax, Guías Caninos, Brigada Provincial de Información y de Policía Científica, unidades motorizadas, así como el negociador policial específico de estos casos.



De igual manera participaron en el simulacro Policía Local y emergencia 112.



ASISTENCIA DE LA DELEGADA DEL GOBIERNO



Cabe destacar que al simulacro ha asistido la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, el subdelegado del Gobierno en Badajoz, Francisco Mendoza, y el director del Centro Comercial Carrefour, así como su jefe de seguridad.



El simulacro ha dado comienzo con unas palabras dirigidas a los presentes, por el jefe Superior de Policía de Extremadura, José Manuel Merino Zamora, que ha explicado brevemente el desarrollo y motivo de dicha práctica.



Finalmente, Policía Nacional agradece la colaboración prestada por la dirección del establecimiento comercial Carrefour para hacer posible la realización de este simulacro.