Ecologistas en Acción: Ayuntamiento Badajoz "sigue fumigando y reincide" en uso de glifosa

Ecologistas en Acción Badajoz ha asegurado que el Ayuntamiento de la capital pacense "sigue fumigando" y "reincide como viene siendo habitual" en la utilización de glifosato y otros plaguicidas en los parques y plazas de la ciudad.

En concreto, se trata de una práctica que lleva a cabo, según ha señalado este colectivo en una nota de prensa, "en contra del principio de precaución" y de un acuerdo alcanzado por el propio pleno, sobre lo cual ha expuesto que en las últimas semanas se han visto anuncios de "precaución" ante el uso realizado por el Ayuntamiento de Badajoz de glifosato y oxifluorfen, como es el caso de la Plaza de San Francisco antes de la inauguración de la Feria del Libro o en las inmediaciones de la muralla de la Alcazaba.

Además, según ha recordado, en el pleno del 17 de junio del 2016 se presentó una moción contra el uso de glifosato y otros herbicidas en el término municipal de Badajoz a propuesta de Ecologistas en Acción y a través de los grupos municipales de PSOE, Podemos-Recuperar Badajoz y Ciudadanos, que fue aprobada por mayoría con los votos a favor de los grupos municipales mencionados y el voto en contra del PP.

CARCINÓGENO PARA LOS SERES HUMANOS

Entre los argumentos que se recogieron en la toma de decisión en el pleno, ha destacado la catalogación del glifosato como "agente probablemente carcinógeno para los seres humanos" por parte de la Agencia de Investigación sobre el Cáncer (IACR) que forma parte de la OMS (Organización Mundial de la Salud); y que el glifosato es la base de la gran mayoría de los herbicidas comercializados, incluyendo la más extendida formulación Roundup.

También ha citado la generalización de la aplicación de herbicidas químicos para el control de vegetación en cunetas de carreteras, redes de servicios, parques, jardines, espacios públicos e instalaciones diversas y que, "con frecuencia", esta aplicación se realiza sin la adecuada protección personal "ni el necesario aviso de peligro para los habitantes del municipio", para agregar la existencia de "alternativas viables" a los herbicidas químicos para el control de vegetación indeseada mediante métodos mecánicos o térmicos.

De este modo, Ecologistas en Acción ha insistido en que el acuerdo alcanzado en el pleno "compromete" al actual Ayuntamiento de Badajoz a su "responsabilidad" sobre la protección de la salud del municipio y su patrimonio natural, "prohibiendo la aplicación de herbicidas químicos para todos los usos no agrarios en los espacios de uso público" y la sustitución por métodos no químicos, que no dañen la salud ni el medio ambiente, como por ejemplo métodos mecánicos y térmicos.

Asimismo, implica "la toma de decisiones oportunas para sensibilizar e informar a la población de los riesgos para la salud y el medio ambiente que supone el uso de herbicidas químicos", según la organización, que ha agregado que la Asamblea de Extremadura en 2016 aprobó la erradicación del uso de glifosato para usos no agrarios en espacios públicos y que cientos de administraciones públicas en el país han prohibido su utilización.

Finalmente, se ha referido a la Directiva Marco de la Unión Europea para un uso sostenible de los plaguicidas según la cual "los estados miembros [*] velarán porque se minimice o prohíba el uso de plaguicidas en las siguientes zonas específicas: a lo largo de las carreteras [*], en los espacios utilizados por el público en general, o por grupos vulnerables, como los parques, jardines públicos, campos de deportes y áreas de recreo, recintos escolares y campos de juego y los espacios cercanos a los centros de asistencia sanitaria".

También ha citado la OMS, que en marzo de 2015 clasificó el glifosato como "probablemente carcinógeno" o que el vigente Real Decreto 1311/2012 establece la actuación para el uso sostenible de los productos fitosanitarios en España y señala que "la administración competente en cada caso pueda aplicar el principio de cautela limitando o prohibiendo el uso de productos fitosanitarios en zonas o circunstancias específicas".

Finalmente, el pasado 20 de marzo, según ha concluido Ecologistas, un jurado federal de Estados Unidos consideró que un herbicida de Monsanto (principal comercializadora a nivel mundial de glifosato) a base de glifosato "fue un factor sustancial en el cáncer de un hombre que durante décadas utilizó ese producto"; el segundo veredicto que culpa al glifosato de Monsanto de "provocar cáncer".