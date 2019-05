Cabezas quiere "estar" en Ayuntamiento de Badajoz para "gestionar bien" recursos públicos

Ep.

El candidato del PSOE a la alcaldía de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha reconocido que quiere "estar" el Ayuntamiento de la ciudad para "gestionar bien los recursos públicos" y "adecentar, cuidar y mantener todos los espacios públicos", a la vez que ha criticado "el estado de nerviosismo y de descomposición" del candidato del PP, Francisco Javier Fragoso.

"Es verdad, quiero estar en el Ayuntamiento de Badajoz, quiero gestionar bien los recursos públicos, quiero que lleguen las oportunidades a todos los barrios de la ciudad y quiero de una vez por todas adecentar, cuidar y mantener todos los espacios públicos de Badajoz", ha aseverado, junto con la recuperación del Casco Antiguo, la puesta en valor del patrimonio de la ciudad o la corrección del déficit de instalaciones deportivas.

En declaraciones a los medios en la Plaza de España junto al ayuntamiento, el candidato socialista ha expuesto que es "tremendo el estado de nerviosismo y de descomposición que tiene" Francisco Javier Fragoso y su "obsesión" con él mismo, sobre lo cual entiende "su miedo y su nerviosismo" y que "todo viene motivado por la dejadez, el abandono y la ruina a la que ha sometido la ciudad en estos cuatro años de legislatura".

En su opinión, si se tiene un presupuesto con 40 millones de euros e invierte "solo" 22 "no es mi problema" sino de la "mala gestión" de Fragoso y se traduce en el citado estado en el que se encuentra la ciudad, ante lo cual ha asegurado que el alcalde le "teme" y también su candidatura, "de lo contrario no se entiende que dedique una rueda de prensa única y exclusivamente con el tema monográfico de Ricardo Cabezas".

Igualmente, ha lamentado que Fragoso "quiera emponzoñar la campaña electoral desacreditando con argumentos ruines a los rivales", a la vez que ha incidido en que "no" admite sus "lecciones" sobre el programa electoral del PSOE cuando el actual regidor ha dejado sin cumplir el 70 por ciento del programa con el que concurrió a los pasados comicios de 2015.

En este sentido, ha sostenido que el programa de Fragoso para estas elecciones del 26 de mayo "lo venderá mañana en un encarte en los diferentes medios de prensa escrita y ya está" puesto que "no puede alardear de él, igual que no puede alardear de su gestión de estos cuatro años" y "no tiene más que literatura, es muy mediocre y es el programa con el que disfrutaría un vago".

"EL PSOE NO VA A SUBIR LOS IMPUESTOS"

En otro momento de su intervención, y tras las críticas de Fragoso por las propuestas del programa de Cabezas, este último ha asegurado: "el Partido Socialista no va a subir los impuestos ni nos vamos a endeudar, al contrario, vamos a bajar los impuestos, vamos a bajar un 17 por ciento el billete de autobús del transporte urbano", ha puesto como ejemplo junto con revisar "a la baja" el impuesto de rodaje a los vecinos que se compren un coche eléctrico.

"¿Dónde está la subida de impuestos? Que me lo explique el señor Fragoso, deje ya de mentir, de enredar a la ciudadanía y cálmese, que no pasa nada después de 24 años de gobierno y 24 años metido en este ayuntamiento, que ha pasado más tiempo aquí que en su puesto de trabajo, que vuelva a las clases de la Universidad", ha apuntillado.

Finalmente, ha dicho que Fragoso es "un soberbio" y ya alertó "hace tiempo" de que "su soberbia, su prepotencia iban a acabar con él". "Y el colmo de todo es que tiene una cara de cemento armado porque ahora promete cosas que no ha hecho en seis años, de verdad, que ganaría más callado aunque pudiera reventar, y yo creo que reventaría", ha concluido.