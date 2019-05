Sueldazo de la ONCE entre Zafra, Valencia del Ventoso y Puebla de Sancho Pérez

El Cupón de Fin de Semana de la ONCE ha dejado un Sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado entre las localidades pacenses de Zafra, Valencia del Ventoso y Puebla de Sancho Pérez, en el sorteo de este pasado domingo, día 19 de mayo.



En esta ocasión, la vendedora de la ONCE María José Sanz Trujillo es quien ha llevado la suerte a estas localidades que forma parte de su ruta de venta, en las que ha vendido el cupón agraciado con el Sueldazo y otros 27 cupones premiados con 20.000 euros cada uno, lo que suma 540.000 euros más; repartiéndose en total 2.040.000 euros.



María José es vendedora discapacitada y ésta es la primera vez que reparte entre sus clientes un primer premio en su corta trayectoria laboral en la ONCE, desde agosto de 2016.



El cupón del domingo, 19 de mayo, dedicado al Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, también ha dejado premios en Andalucía y en www.juegosonce.es, tal y como informa en una nota de prensa la ONCE.