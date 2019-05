Cabezas se compromete a invertir 5 millones para mejorar la barriada de San Fernando

El candidato del PSOE a la alcaldía de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha avanzado que, si gobierna tras el 26 de mayo, pretende invertir cinco millones de euros en actuaciones para mejorar la barriada de San Fernando.

Entre estas medidas, destaca una intervención "modernizadora" en la avenida Carolina Coronado, en dos fases, para convertirla en plataforma única y sustituyendo simultáneamente la red de abastecimiento.

Esta actuación quiere eliminar el "excesivo" mobiliario y señalización, instalar contenedores soterrados, ampliar el espacio para la peatonalización y establecer áreas de descanso con fuentes y bancos ergonómicos.

También contempla una plaza y la adecuación del entorno entre las calles Pedro de Alvarado, Hernando de Soto y Huesca, cuyos vecinos "insistentemente desde hace más de diez años" han pedido una solución a la "falta de urbanización" de esta zona, ahora de tierra.

Igualmente, el compromiso de Cabezas se extiende a culminar el desdoblamiento en la avenida Pedro de Alvarado, a la altura del seminario, prolongación de Manuel Saavedra Martínez, que el PP "no hizo en los últimos cinco años, a pesar de existir proyecto".

Finalmente, el candidato socialista a la alcaldía de Badajoz ha refrendado su compromiso de adecentar los espacios públicos de las calles Mérida y Augusto Vázquez. Incluye la renovación de jardines, instalación de fuente ornamental y un área de aparatos de gimnasia adaptados a personas mayores. Además, Cabezas ha anunciado que la Policía Local abrirá una subcomisaría en San Fernando.

Según Cabezas, todas estas actuaciones, cuyo coste ha cifrado e n unos cinco millones de euros, "no pueden sorprender a nadie", pues en los últimos cuatro años el grupo municipal del PSOE las ha venido reclamando al PP y, por coherencia, ahora los socialistas las incluyen en su programa de gobierno.

También ha indicado que la piscina polivalente de la margen derecha seguirá para adelante tras "trece años de retraso", ha reivindicado que las obras "importantes" aparezcan en presupuesto y no en remanente como ha ocurrido con la remodelación del Parque de San Fernando, lo que ha provocado "cinco meses de retraso y molestias a los vecinos".

Junto a estas inversiones, Cabezas apuesta por un plan de choque para "adecentar" la barriada de San Fernando en lo que respecta a la limpieza, mejora de acerado y asfaltado, revisión de jardines, arbolado y parques y señalización horizontal y vertical.

Hay otras obras que no aparecen en su programa, como contenedores soterrados a ambos lados del Parque de San Fernando y que los socialistas se comprometen a acometer "en cuanto sea posible", de modo que en esta zona de la ciudad "no se puede hablar de yacimientos arqueológicos, que ha venido siendo la excusa del PP para no incrementar su instalación en la ciudad".

Finalmente, y a preguntas de los periodistas sobre el transcurso de la campaña electoral, Cabezas ha comentado que tiene la percepción de el proyecto del PP está "agotado" y que la gente está "deseosa de cambio, de que entre aire nuevo en el ayuntamiento para enderezar el rumbo desorientado y perdido que ha venido demostrando la mala gestión del actual equipo de gobierno del Partido Popular".

Y, ha matizado que "el pulso que le venimos tomando a la ciudad es muy bueno y la gente yo creo que va a responder de manera muy positiva a esta opción política que lidero como candidato a la alcaldía por el partido socialista".