La Diputación de Badajoz es beneficiaria de cinco proyectos cooperación transfronteriza

La Diputación de Badajoz resulta beneficiaria de cinco proyectos de cooperación transfronteriza aprobados en la segunda convocatoria del Programa Interreg V-A España-Portugal (Poctep) 2014-2020, por importe de 1.672.075,09 euros de gasto total y 1.254.056,32 euros de ayuda Feder.



En concreto, el gasto elegible total de esos cinco proyectos asciende a 12.688.111,05 euros y la ayuda Feder a 9.516.083,29 euros. Son los proyectos, en concreto, Globaltur_Euroace, Caminos, Eurobird, Localcir y Biotrans.



Así pues, dos de esos proyectos, Caminos y Globaltur_Euroace están liderados por la Diputación de Badajoz como beneficiario principal a través del Área de Desarrollo Local y en los otros tres participa como socio.



La Secretaría Técnica Conjunta del Programa Interreg V-A ha publicado en su página www.poctep.eu el listado de los 96 proyectos aprobados por el Comité de Gestión del Programa en la reunión que tuvo lugar en Madrid el pasado 28 de marzo para la resolución de la segunda convocatoria. Próximamente se firmarán los acuerdos entre cada beneficiario principal y la Autoridad de Gestión y podrá iniciarse la ejecución de los proyectos.



En esta segunda convocatoria del Programa se presentaron 295 candidaturas, de las cuales 96 han sido aprobadas, habiéndose asignado un total de más de 84 millones de euros en ayuda Feder, tal y como informa en una nota de prensa la Diputación de Badajoz.



El proyecto Globaltur_ Euroace pretende fomentar el desarrollo económico de las zonas rurales a través del turismo y revalorizar su patrimonio histórico, cultural y natural.



La Diputación de Badajoz cuenta con un presupuesto de 613.919,04 euros y el resto de socios son la Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto (Adxtur), Associação Dark Sky, Associação Transfronteiriça de Municipios Lago Alqueva (ATLA), Escuela de Conkistadores SLU, la Dirección General de Deportes y la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres, el Patronato Provincial de Turismo y Tauromaquia de la Diputación de Badajoz y la Universidad de Extremadura.



A su vez, el objetivo del proyecto Caminos es trabajar en la mejora de los Caminos Jacobeos del Oeste peninsular y potenciar su carácter transfronterizo, contribuyendo al desarrollo sostenible de sus territorios.



La Diputación de Badajoz cuenta con un presupuesto de 300.000 euros y el resto de socios son las diputaciones de Córdoba, Cáceres, Huelva, Pontevedra, Zamora, el municipio de Barcelós, el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico IEDT de la Diputación de Cádiz, Prodetur SAE, Turismo do Centro, Turismo do Alentejo, Instituto Orensano de Desarrollo Económico y la Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura.



PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO



Por su parte, el proyecto Eurobird promueve la conservación, protección y promoción del patrimonio natural y cultural del territorio Eurobird en los espacios de Extremadura y Alentejo que realizan actuaciones para el avistamiento de las aves.



La Diputación de Badajoz participa en este proyecto liderado por la Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura con 123.760 euros. Otros socios son Ranna Consultoría SL, el Ayuntamiento de Badajoz, las Cámaras de Comercio de Cáceres y Badajoz, la Universidad de Extremadura y los municipios de Campo Maior, Castelo Branco, Elvas y Évora.



Mientras, el proyecto Licalcir liderado por la Secretaría General de Desarrollo Rural y Territorio de la Junta de Extremadura persigue el emprendimiento y la innovación de las empresas en economía verde y circular, fomentando nuevos productos y procesos basados en la sostenibilidad local para mejorar la competitividad de las empresas rurales.



La Diputación de Badajoz cuenta con un presupuesto de 285.000 euros y el resto de socios son Agenex, Extremadura Avante, la Dirección General de Empresa y Competitividad y la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura, la Fempex, el Sexpe, la Diputación de Cáceres, el Cluster de la Energía de Extremadura, la Fundación Centro Regional Extremeño de Servicios Empresariales, el Núcleo Empresarial da Regiao de Évora, el Parque do Alentejo de Ciencia e Tecnología SA, el Centro de Inovaçao Empresarial da Beira Interior, la Associaçao Parkurbis Incubaçao y la Universidad de Extremadura.



Finalmente, el proyecto Biotrans está liderado por la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura. Su objetivo es la gestión integrada de la biodiversidad en Centro-Alentejo-Extremadura, mediante la puesta en marcha de acciones concertadas para proteger y conservar grupos biológicos y especies identificadas en la zona, tanto de fauna como de flora.



La Diputación de Badajoz cuenta con un presupuesto de 349.396,05 euros y el resto de los beneficiarios principales son el Instituto da Conservação da Naturezae das Florestas (I.P.), la Fundación CBD para la Conservación de la Biodiversidad y su Hábitat, la Universidad de Évora y QUERCUS -Associação Nacional de Conservação da Natureza.