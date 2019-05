Cabezas critica "ética política" de Fragoso por hablar sobre nuevos autobuses eléctricos

Ep.



El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha criticado la "falta de seriedad y de ética política" del equipo de gobierno del PP con la comparecencia que ha ofrecido este jueves el alcalde, Francisco Javier Fragoso, sobre los nuevos autobuses públicos eléctricos.



El candidato socialista considera que este jueves, a falta de un día para el inicio de la campaña electoral para el próximo 26 de mayo, "no se pueden hacer ruedas y anuncios de los logros que se consiguen en las diferentes administraciones públicas".



"Allá ellos, yo espero que los ciudadanos el día 26 sepan valorar estas trampas que están haciendo en este juego democrático y político y que se lo tengan en cuenta a la hora de depositar su papeleta en las urnas", ha señalado Cabezas, que ha recordado que el Grupo Socialista ya adelantó en el pleno en el que se anunció la compra de estos 15 autobuses eléctricos que estaban "de acuerdo" con la misma, "pero no en la forma".



Tampoco comparte el PSOE, ha continuado en declaraciones a los medios sobre el servicio de bus urbano, "el abuso, en este caso, que se le va a dar a la concesionaria", dados los 50 años de concesión administrativa, algo que "no sucede en ninguna parte de España".



Asimismo, lo considera un "claro abuso" dado que "la concesionaria tiene la obligación de comprar autobuses cuando los que están en funcionamiento cumplen con su periodo de vida útil".



Así, Cabezas ha expuesto que en Badajoz el parque de autobuses "ya estaba viejo" y había que renovar la flota, por lo que "era una obligación que así aparece en el contrato por parte de la concesionaria", al tiempo que ha calificado de "política de ficción" las iniciativas conocidas este jueves por el alcalde como implantar un 100 por cien de autobuses eléctricos o que toda la energía que alimente esos vehículos sea renovable.



"Vamos a ver qué pasa en las elecciones y a partir de ahí nos sentaremos con la empresa que nos ha facilitado, en este caso, la compra de los autobuses y miraremos qué otras mejoras se podrán poner en marcha, pero hasta ahora yo creo que lo hace y lo que está haciendo de mala manera el equipo de gobierno del Partido Popular es hacer política de ficción", ha agregado.



PROPUESTAS



El también candidato del PSOE a la Alcaldía ha adelantado algunas de las medidas y mejoras que pretende implementar en la próxima legislatura en el transporte público de la ciudad, como establecer un plan de movilidad y accesibilidad para mejorar las diferentes líneas establecidas en Badajoz y las frecuencias de las mismas, para que sea de 30 minutos en el caso de las actuales de 60 y de 15 minutos en los buses que ahora tardan 20.



También ha planteado como "muy importante" la bajada del billete de autobús en un 17 por ciento, lo que supondría que el billete único se quedaría en un euro, el del bonobús en 55 céntimos y el del bonobús para pensionistas y jubilados en 35 céntimos; una medida en relación a la cual ha agregado que dicho descenso de precios pasaría también por que el periodo válido del billete en el transbordo pasase de los 20 o 30 minutos actuales a los 60 minutos.



Sobre el importe de esta propuesta, Ricardo Cabezas ha apuntado que el PSOE llevará a cabo campañas de sensibilización para que los ciudadanos "utilicen más el transporte público", lo cual es a su juicio "fundamental" para evitar los atascos que suelen darse en "horas puntas" en determinadas zonas de la ciudad, además de no contaminar al ser eléctricos.



De igual modo, ha abogado por que los autobuses vayan a las pedanías de la ciudad los fines de semana y festivos, "cosa que alguna vez se ha dicho y se ha anunciado" pero que el equipo de gobierno del PP "no es capaz de hacer", y acerca de lo cual ha dicho que entiende los "motivos" que pasan a su juicio por que en las pedanías "siempre" en todos los procesos electorales gana el Partido Socialista.



"Y ya sabemos que al equipo de gobierno del Partido Popular y al actual candidato a la Alcaldía le gusta gobernar solo para los suyos y no entiende que uno cuando llega a la institución tiene que gobernar para todo el mundo, independientemente de si te ha votado o no te ha votado", ha concluido Cabezas.