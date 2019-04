Plataforma 8M de Badajoz pide igualdad para las lesbianas que son discriminadas

La Plataforma 8M de Badajoz se ha sumado a la conmemoración del Día de la Visibilidad Lésbica que se celebra este viernes, 26 de abril, para reclamar más atención en la lucha por la igualdad por tratarse de un colectivo que es doblemente discriminado, por un lado por ser mujeres, y por otro por su orientación sexual.

El colectivo asegura que lleva "años" de lucha contra la "discriminación, precariedad, violencia y desigualdad" que impone el "sistema patriarcal", motivo por el que reclama una sociedad feminista, sobre todo para las mujeres lesbianas que son "doblemente discriminadas".

La plataforma recuerda que en España estuvo penada y perseguida la homosexualidad, y considera que la lucha contra la lesbofobia tiene que ser reconocida por las instituciones, dotando al movimiento LGTBI de las "herramientas que se merece por haber conseguido grandes avances" en sus derechos.

"No podemos tolerar que ser lesbiana siga siendo un estigma en nuestra sociedad", señala en una nota de prensa, en la que añade que tienen el "compromiso histórico" con todas aquellas mujeres lesbianas, que han sido "invisibilizadas por hombres a lo largo de la historia", por la "persecución" que han sufrido y "aún sufren", y por "un sistema patriarcal que sigue negando la realidad".

Asimismo, reclaman su "lugar" dentro del propio movimiento LGTBI+, ya que "el patriarcado también inunda" este espacio y relega a las lesbianas a un "segundo lugar", provocando una "doble discriminación" que debe ser "tenida en cuenta y combatida también".

Igualmente reclaman medidas para evitar el acoso escolar, las agresiones, los recortes en presupuestos sociales y políticas de igualdad, así como para mejorar la atención sanitaria a personas lesbianas y conseguir la "total aceptación" de su diversidad.

La plataforma recuerda que las lesbianas aún tienen que estar casadas antes de que nazcan sus hijas para poder inscribirlas en el registro civil, a diferencia de las parejas heterosexuales, a las que "no se les pide prueba alguna de paternidad".

Asimismo, las parejas de mujeres no casadas "no pueden inscribir conjuntamente a su bebé", de tal forma que la no gestante debe iniciar un proceso de adopción de su propio hijo. "Todo este tipo de trabas legales nos discriminan, violentan y agreden".

En esta línea, critican que son "referentes en producción cultural, gráfica, musical, literaria, periodística y televisiva" y sin embargo, son "estigmatizadas e invisibilizadas".

Por último, alzan su voz como mujeres rurales, donde "en gran cantidad de ocasiones" este tipo de discriminaciones se "recrudecen", y asimismo recuerdan a las mujeres que les precedieron y que fueron "punta de lanza y abrieron camino, consiguieron la gran mayoría" de los derechos actuales y lucharon por la plena igualdad.