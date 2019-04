Villanueva de la Serena logra la máxima puntuación como 'Municipio Emprendedor Extremeño'

Ep

El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena (Badajoz) ha recibido la máxima puntuación como 'Municipio Emprendedor Extremeño', un distintivo que otorga la Junta de Extremadura para reconocer a las entidades locales que más facilitan la instalación de empresas, y que han logrado otras siete localidades.



Tras Villanueva, que además renueva este sello de calidad que tiene dos años de vigencia tras lograrlo por primera vez en 2014, la mejor puntuación la han conseguido, por este orden, Casar de Cáceres, Almendralejo --que también revalida--, Cabeza del Buey, Granja de Torrehermosa, Don Benito, Miajadas y Carcaboso, que igualmente repite distinción.



Estos municipios han recibido este miércoles sus correspondientes distintivos en un acto celebrado en la sede de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), al que ha asistido la directora general de Empresa y Competitividad de la Junta de Extremadura, Ana María Vega.



Cabe destacar que el distintivo se logra tras la realización de una auditoría y tras cumplir con todos los requisitos obligatorios, que son verificados y evaluados por una entidad auditora externa.



En este sentido, la auditora analiza los recursos que los ayuntamientos ponen a disposición de emprendedores y empresas en sus respectivas localidades; tales como, los servicios de información y apoyo en materia empresarial, protocolos que sistematicen, simplifiquen y centralicen los trámites administrativos para la creación de empresas, y la concesión de licencias urbanísticas en un plazo que no supere los 15 días hábiles en un 60 por ciento de los casos.



Asimismo, se valoran otros aspectos como la oferta de suelo industrial y espacios de negocio para alojamiento de empresas e incentivos a empresas y emprendedores, entre otros.



"LUGAR EXTRAORDINARIO PARA INVERTIR Y VIVIR"



En declaraciones a los medios de comunicación, el alcalde de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo, ha destacado que esta distinción es el fruto del trabajo realizado para convertir al municipio en "un lugar fácil para invertir".



Al respecto, ha añadido que en los últimos años se ha venido trabajando por la simplificación de los trámites con el objetivo de que la empresa "no encuentre una maraña de problemas, sino que encuentre en un espacio único", en este caso la oficina de atención al ciudadano, "todo lo necesario para lograr el objetivo de montar una empresa sin tener que dar cien vueltas".



Gallardo ha subrayado que este "sello de calidad" tendrá influencia en los emprendedores a la hora de decidir dónde montar su empresa, ante lo cual ha señalado que Villanueva de la Serena es "un lugar extraordinario para invertir, y sobre todo extraordinario también para vivir".



PROCESO "RIGUROSO"



Por su parte, la directora general de Empresa y Competitividad, Ana Vega, ha subrayado que el distintivo se obtiene tras un proceso "riguroso", que es auditado y certificado por una consultora "independiente", motivo por el cual ha felicitado a los ocho municipios que han obtenido el distintivo.



Vega ha reconocido que los trámites burocráticos "muchas veces son difíciles, largos, complicados", por lo que es necesario facilitar al máximo el camino a las empresas y emprendedores, y que éste sea lo más corto posible.



Por otro lado, ha señalado que la participación en este programa, en el que comenzaron 18 municipios de la comunidad, ha permitido a los ayuntamientos detectar áreas de mejora en los propios procedimientos, en tanto que permite comprobar que "la comunicación dentro de las organizaciones no es tan rápida como se piensa".



Por ello, ha felicitado a los ayuntamientos y "especialmente" a los técnicos municipales que son los que "de verdad" atienden a estas empresas, al tiempo que ha animado al resto de municipios a entrar en estos procedimiento porque solo aporta "ventajas" para ellos y para las empresas.



"RECETA" CONTRA LA DESPOBLACIÓN



Finalmente, el presidente de la Fempex, Francisco Buenavista, ha apuntado que estos reconocimientos son la "constatación" de que el municipalismo extremeño está "firmemente comprometido con el apoyo al emprendimiento y la innovación en los municipios".



Al mismo tiempo, ha indicado que la implantación de empresas es "una de las mejores recetas" a uno de los "grandes retos" que tienen por delante los municipios de Extremadura, como es la despoblación, en tanto que la puesta en marcha de un proyecto empresarial en una localidad también lo es de "vida".



Por último, ha animado al resto de municipios a seguir el "modelo" de estos ocho ayuntamientos porque es "necesario" que los ayuntamientos se vuelquen en poner "todas las facilidades posibles" a quienes "con la que está cayendo, decide invertir para instalarse" en los pueblos "creando actividad y empleo".