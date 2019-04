Personas con discapacidad intelectual participan en Badajoz en un simulacro electoral

Ep.



Un centenar de personas con discapacidad intelectual de la provincia de Badajoz han participado este martes, día 23, en un simulacro electoral en la sede de la Delegación del Gobierno en Extremadura en la capital pacense, con motivo de la celebración de las elecciones generales el próximo domingo, día 28, y la recuperación del derecho al sufragio activo de este colectivo tras la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg).



El simulacro ha consistido en la reproducción de un colegio electoral para que los participantes, pertenecientes a siete asociaciones que trabajan con personas con discapacidad en la provincia pacense, puedan practicar en iguales circunstancias a las que se encontrarán este domingo 28 de abril.



Previamente a la celebración del simulacro, la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, se ha reunido con representantes de colectivos de personas con discapacidad intelectual para informarles sobre las actuaciones desarrolladas por la administración electoral para facilitar el ejercicio del sufragio activo de estas personas tras la recuperación de este derecho para las mismas.



En este encuentro, los representantes de las asociaciones han conocido las actuaciones de la Delegación del Gobierno como administración electoral para garantizar el normal funcionamiento de la jornada electoral y la información facilitada a los representantes de la administración, que permanecerán durante ese día en los colegios electorales, y a los secretarios de los ayuntamientos, sobre los cambios en la normativa electoral que afecta al derecho al sufragio activo de las personas con discapacidad intelectual.



Asimismo, se les ha hecho entrega de unos trípticos editados por la Delegación del Gobierno y que estos días están siendo repartidos entre ayuntamientos de la región en los que se informa de los pasos a seguir para ejercer el derecho al voto; unos trípticos están elaborados en formato de lectura fácil y en cuya confección ha colaborado la fundación Plena Inclusión.



Sobre la reforma de la Loreg, Plena Inclusión ha recordado que por primera vez podrán ejercer su derecho al voto las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, 3.000 en Extremadura y 100.000 en España, gracias a la modificación de esta normativa.



DERECHO AL SUFRAGIO POR PRIMERA VEZ



En declaraciones a los medios durante la celebración del simulacro, la delegada del Gobierno ha agradecido la colaboración de Plena Inclusión para realizar tanto el tríptico informativo como este simulacro que se desarrolla para mostrar cómo se debe votar a estas personas con discapacidad intelectual que tienen reconocido el derecho al sufragio por primera vez en estos comicios generales.



Yolanda García Seco ha señalado además que la Delegación ha trabajado en la formación de los representantes de la administración, más de 800 personas que estarán el día de las votaciones en las 1.500 mesas electorales repartidas en los colegios electorales extremeños para que conozcan las modificaciones normativas y presten el asesoramiento que se requiera.



No obstante, ha considerado que no va a haber ningún tipo de incidencia y que las personas con discapacidad intelectual van a poder ejercer su derecho al voto "sin ningún problema", ante lo cual ha defendido que las administraciones deben "facilitárselo" en colaboración con las asociaciones que trabajan en el territorio, cuya labor en este tema ha agradecido.



"Extremadura va a ser pionera en este proceso, somos la única comunidad que ha elaborado este folleto y la que está haciendo este simulacro, nos sentimos muy orgullosos de este trabajo colaborativo con todas las asociaciones que trabajan con las personas con discapacidad", ha apuntado García Seco, para agregar sobre estas últimas que son un colectivo "más" de los que pueden votar con otras discapacidades, como auditivas, visuales o con problemas de movilidad.



Asimismo, e interpelada por la saturación que están viviendo estos días las oficinas de Correos por el voto anticipado, la delegada ha expuesto que "hay un cúmulo extraordinario de trabajo", ante el cual ha agradecido a los funcionarios de Correos, del Instituto Nacional de Estadística y de la Delegación que hayan trabajado durante la pasada Semana Santa "para conseguir llegar en tiempo y forma" a los plazos exigidos por la normativa electoral sobre lo cual ha asegurado en todo caso que "se están consiguiendo" y "no va a haber ningún problema".



"UNA CONQUISTA HISTÓRICA"



Por su parte, el presidente de la Federación Plena Inclusión Extremadura, que agrupa 27 asociaciones extremeñas que trabajan en la discapacidad intelectual, Pedro Calderón, ha manifestado que el hecho de que se celebren las primeras elecciones en las que se recupera el derecho a voto para el "100 por cien" de las personas con discapacidad intelectual "ha sido una conquista histórica" que les "llena de emoción".



Para ello, ha incidido, se ha desarrollado en toda España por Plena Inclusión la campaña 'Mi voto cuenta' en torno a varias líneas, como formar a las personas con discapacidad intelectual en la "cierta complicación que tiene el ejercicio del derecho al voto", así como que los comicios "fuesen entendibles" y "fáciles" en aspectos como la accesibilidad cognitiva de los colegios electorales.



A este respecto, ha felicitado que han podido "comprobar con alegría" que "muchos" partidos han tomado la iniciativa de adaptar sus programas electorales a lectura fácil y que, desde Plena Inclusión, están incidiendo en los comicios generales y la federación extremeña en los autonómicos, locales y europeos pidiéndoles también que en sus programas contemplen las propuestas de la discapacidad intelectual para "avanzar hacia la plena inclusión de todas las personas en la sociedad".



Sobre el citado derecho al voto, Calderón ha matizado que las personas con discapacidad intelectual que no habían sido incapacitadas lo han mantenido "y lo han venido ejerciendo o no según hayan querido libremente como cualquier otro ciudadano" mientras que, quienes se incorporan, son 3.000 extremeños que, tras el proceso de incapacitación que promueven las familias para su "propia protección y seguridad", "automáticamente se le retiraba el derecho al sufragio universal" que "nunca jamás se le debió retirar".



Es el caso de Isabel María Ortega, de Plena Inclusión Mérida, que votó con 18 años pero no pudo volver a hacerlo tras el proceso de incapacitación y ha recuperado el derecho al voto con 42 años, ante lo cual se ha mostrado "muy contenta" e "ilusionada" de poder votar este próximo domingo. Mercedes González Reyes, de Plena Inclusión Mérida, también está "muy contenta" de votar en estas elecciones generales por primera vez con 35 años y ha reconocido que le parece "muy fácil".



A su vez, Aroa Rico de Plena Inclusión en Montijo ha explicado a los medios que vota desde que cumplió 18 años y este domingo con 34 años volverá a hacerlo dado que es "importante" al tener las personas con discapacidad intelectual "el mismo derecho que cualquier otra persona".



También Antonio Jesús Sayago, de Aexpainba, ejerce al derecho al voto desde que cumplió la mayoría de edad y le hace "ilusión" hacerlo el domingo, sobre lo cual ha valorado que "por fin" se ha conseguido "una meta más" para las personas con discapacidad intelectual, a la vez que ha planteado reivindicaciones como empleo "digno", que haya más oposiciones o que tengan el "mismo" salario.