Iniciado trámite licitación obras de emergencia para reparar daños del Badén de Torremayor

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha iniciado el trámite de licitación para la ejecución de las obras de emergencia para reparar los daños estructurales de la obra de paso del río Guadiana, conocida como Badén de Torremayor en el T.M. de Mérida.

El objeto de esta actuación es el de garantizar la reparación de los daños sufridos en el referido badén, con el fin de evitar el consiguiente peligro para las personas y para el dominio público hidráulico que pudiera derivarse.

Así pues, se estima que esta actuación, con un presupuesto base de licitación de 343.927,39 euros, tendrá una duración aproximada de dos meses.

De este modo, el plazo de presentación de ofertas finaliza el día 17 de abril, según ha informado en una nota de prensa el Ministerio para la Transición Ecológica.

Cabe recordar que el Badén de Torremayor se encuentra ubicado 8 kilómetros aguas abajo de la presa de Montijo sobre el propio río Guadiana y 15 kilómetros aguas arriba del puente más cercano sobre el río que se corresponde con el puente de la carretera regional Ex - 328 de Lobón a Montijo.

De hecho, mediante este badén se resuelve la conexión no sólo de las zonas regables de Montijo (28.000 has) y de Lobón (14.000 has) en la primera parte de ambas zonas, sino también la de la localidad de Arroyo de San Serván, en la margen izquierda del río Guadiana, con las de Torremayor y La Garrovilla, en la margen derecha del río.