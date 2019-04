Cabezas exige a Fragoso publicar "de inmediato" todos los contratos menores de 2018 y 2019

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha exigido al alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso, que publique "de inmediato" todos los contratos menores de 2018 y de 2019, en relación a lo cual ha asegurado que ni el Portal de Transparencia ni la Plataforma de Contratos del Sector Público publican este tipo de contratos menores del consistorio "desde hace más de un año".

A través de una nota de prensa, Cabezas ha explicado que el 9 de marzo de 2018 se puso en marcha la Plataforma de Contratos del Sector Público pero que "no hay ni rastro de contratación menor del Ayuntamiento de Badajoz" en el caso de estas obras de valor estimado inferior a 40.000 euros y de servicios inferiores a 15.000 euros, a pesar de que "trimestralmente debiera aparecer una relación" que "no aparece, y ya van cuatro trimestres hurtando esta información a la ciudadanía".

"No encuentro ninguna justificación a este despropósito, y no la encuentro porque no la hay. Las adjudicaciones deben ser públicas y con todos los datos y el equipo de gobierno del PP lo está ocultando", ha sostenido Cabezas.

A su vez, considera que también es "una demostración de mala gestión" y que "el PP se salta la ley como si estuviera en un cortijo de su propiedad o como si no tuviera que dar explicaciones sobre el uso del dinero público".

PORTAL DE TRANSPARENCIA

A este respecto, Cabezas ha apuntillado que tampoco los pacenses y sus empresas pueden recabar información en el Portal de Transparencia "porque no la hay" aunque "deben referenciarse y agruparse trimestralmente" y sobre lo cual ha expuesto que "desde 2017 no hay información".

Igualmente, según ha incidido, en el portal se dice: "se publican periódicamente (como mínimo, trimestralmente) los contratos menores realizados por el ayuntamiento con información detallada de sus importes y adjudicaciones mediante un enlace directo y específico en la web".

"Es demostrable que la información lleva más de un año sin hacerse pública", ha agregado.

Del mismo modo, el portavoz socialista ha apuntado que, para utilizar el contrato menor, hay que justificar la necesidad, la falta de planificación en el plan anual de Contratación Pública, la ausencia de fraccionamiento del contrato, solicitar tres presupuestos, limitación temporal al ejercicio presupuestario o publicidad trimestral se tenga o no factura, entre otras, así como que los contratos menores no pueden tener una duración superior a un año ni prorrogarse.

Finalmente, ha criticado la "baja y cuestionada transparencia municipal" y que el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Badajoz "dejó hace mucho de ser fiable, pues prácticamente nunca ha estado actualizado en los últimos cuatro años", algo de lo que "nunca habla el alcalde".

"En él, y sobre contrataciones menores, se dice que fueron cero adjudicaciones en 2015 y 2016, seis en 2017, una en 2018 y cero en lo que va de 2019. Evidentemente esto es falso, incluso contradictorio con otras bases de datos municipales, pues son cientos los contratos menores en los últimos cuatro años y medio", ha concluido.