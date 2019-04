El cupón de la ONCE reparte 140.000 euros en Jerez de los Caballeros

La ONCE ha repartido 140.000 euros en Jerez de los Caballeros (Badajoz) en el sorteo de este pasado miércoles, día 10, al resultar premiados cuatro cupones agraciados con 35.000 euros cada uno de ellos.



En concreto, el agente vendedor José María Herrera Pajuelo, discapacitado físico, ha repartido por primera vez la suerte al vender los cuatro cupones premiados a las cinco cifras en Jerez de los Caballeros, donde diariamente ejerce su labor como vendedor de productos de juego de la ONCE, según informa en una nota de prensa esta misma organización.



José María Herrera inició su actividad laboral con la ONCE en Andalucía y desde mayo de 2013 se encuentra en Extremadura, por lo que ha mostrado su "satisfacción" al repartir este primer premio a clientes que son "fieles compradores del cupón diario".