El exjugador de balonmano Juancho Pérez, número dos del PP al Ayuntamiento de Badajoz

El alcalde de Badajoz y candidato a la reelección por el PP, Francisco Fragoso, y el candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, han presentado al exjugador de balonmano y medallista olímpico Juancho Pérez como número dos del PP al Ayuntamiento de Badajoz.



En declaraciones a los medios, Juancho Pérez ha reconocido que se trata de un día "importante" a nivel personal y a querido dar las gracias al Partido Popular y a Fragoso por haberle "invitado a este proyecto", sobre lo cual ha explicado que va a ayudar a este último en el ayuntamiento con "toda la ilusión" y su experiencia en el mundo deportivo.



"Las líneas son bastante claras, queremos posicionar a Badajoz a nivel deportivo principalmente, que es el área de la que yo me voy a hacer cargo, y dentro de la eurociudad ser un referente tanto para una parte de España como para otra parte de Portugal", ha defendido, al tiempo que ha aseverado que trabajará "con mucha ilusión y con mucha energía" y que "no" es militante del PP.



Preguntado por qué le ha llevado a dar el salto a la política, Pérez ha dicho que el proyecto y que "está claro" que la gestión en el Ayuntamiento de Badajoz es "impecable" y que, a pesar de ser momentos "que están siendo difíciles para todos" quiere "poder echar una mano con ilusión y con el máximo respeto".



"También lo he valorado y he considerado que era el momento de dar este paso y de empujar en la medida de mis posibilidades", ha agregado Juancho Pérez.



DÍA "HISTÓRICO" CON INCORPORACIONES "NUEVAS"



Para Monago, se trata de un momento "histórico por la ciudad" dado que "siempre sin duda incorporaciones nuevas a la política son bienvenidas" y "mejor que mejor" en este caso al tratarse de un amante del deporte, uno de los "mejores" embajadores internacionales de la región y una persona que ha sido galardonado además con al Medalla de Extremadura.



"Fíjense ustedes la incorporación de la que estamos hablando hoy, una persona que viene de la sociedad civil, que no había tenido participación previa en la política y que lo que viene es a aportar su bagaje y su experiencia, en muchas ocasiones defendiendo la bandera de España con la Selección española", ha puesto en valor.



De este modo, ha apuntado que es un "orgullo" asistir a "esta puesta de largo" de quien va a acompañar a Fragoso en la corporación municipal y ha sostenido que con Juancho Pérez "gana la ciudad" y "la política también" al ser personas que se incorporan de la sociedad civil "a dar lo mejor de sí mismos, con sus aciertos y con sus errores porque eso es consustancial con el ser humano".



También ha valorado que, en los actuales momentos en los que "no es fácil encontrar vocaciones políticas", en el PP "sí hay vocaciones políticas" que quieren "poner su granito de arena y no quedarse como comentaristas de como están las cosas, sino de protagonista de cómo pueden cambiar las cosas en esta gran ciudad que es Badajoz".



COMPROMISO CON LA CIUDAD



También Fragoso ha mostrado su "enorme satisfacción" de que el gran medallista olímpico y un deportista de reconocido prestigio en la ciudad que después en su nueva etapa es también empresario haya "decidido dar el paso" cuando "hasta ahora nunca había estado en política", así como que haya decidido "comprometerse con la ciudad" y con el proyecto que representa el Partido Popular y que él mismo encabeza "para intentar mejorar la vida de los vecinos".



Según ha señalado, el hecho de que Juancho Pérez haya aceptado ir de número dos en la lista que él encabeza "es un absoluto orgullo" y "una garantía de que efectivamente la sociedad civil de Badajoz cree en el futuro de la misma", por lo que ha señalado que se trata de una apuesta de la ciudad por que, entre otras cosas, el deporte junto con la cultura "sean dos de las columnas vertebrales que garanticen la calidad de vida que defendemos para un futuro".



Una ciudad "ambiciosa" en la que se proyecta actualmente una iniciativa para contar con la "mejor" instalación deportiva de agua climatizada de 250 kilómetros a la redonda, a la vez que ha apostado por un modelo que ha sido "copiado y reproducido" en "media España" como las escuelas municipales deportivas en las que cerca de 6.000 niños hacen deporte gratuito.



En este contexto, Francisco Javier Fragoso ha expuesto que Juancho Pérez "aporta un aval" en aras de continuar por esta línea dado que según ha asegurado: "somos ambiciosos, queremos más, queremos que el deporte no solo sea un elemento de calidad de vida, no sea un elemento de tener una sociedad mejor, sino también que sea y pueda ser un elemento de referencia para colocar a la ciudad de Badajoz en el mapa y en segundo lugar también sea una actividad económica que pueda generar en un futuro un desarrollo empresarial".



"Estoy seguro de que Juancho es garantía de que vamos por la buena senda y que la ciudad va a seguir convirtiéndose en lo que ya es, una ciudad extraordinaria pero que vamos a ir superando todavía más barreras, más listones y que sin duda Badajoz va a ser la gran capital, entre otras cosas, también del deporte en todo el Suroeste de la Península Ibérica", ha ensalzado.



Asimismo, y preguntado por el resto de la lista, Fragoso ha afirmado que "en su momento se hablará" y ha reconocido que es "muy partidario de apurar los plazos", aunque sí ha considerado que era "buen momento", y así lo habló con Juancho Pérez, de presentarle como número dos "antes del día de mañana, que todo lo centrará la política nacional con la pegada de carteles, con ese debate nacional".



"Creo que era bueno transmitirle a la sociedad que en el Partido Popular van a encontrar un partido abierto a la sociedad, imbrincado, dispuesto a llevar a personas que no están afiliadas al partido y que quieran contribuir a mejorar la ciudad, nadie puede poner en duda que nosotros no somos un partido solo para nuestros militantes, somos un partido volcado con la ciudad y el hecho de que haya gente dispuesta que en estos momentos a venir a mí me parece que es una noticia que quería compartirla con los ciudadanos", ha incidido.



Sobre el resto de la lista, ha avanzado que "sin duda evidentemente habrá más incorporaciones", y ha recordado que esta semana se ha mostrado "francamente sorprendido" de cómo, cuando se ha dirigido a personas para decirles "si querían contribuir", se ha encontrado "gente dispuesta a dar el paso" y que "encaja con los perfiles"



"Parece que efectivamente el proyecto que representa el Partido Popular, no solo en Badajoz, sino en Extremadura y en España en este momento genera adhesiones cuando parece que Tezanos y según él debíamos de ser el partido más odiado de España", ha agregado.