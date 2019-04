El Cupón 'Fin de Semana' de la ONCE reparte 200.000 euros en Badajoz

El Cupón 'Fin de Semana' de la ONCE ha repartido en Badajoz 200.000 euros en el sorteo de este pasado domingo, 7 de abril.



En concreto, el agente vendedor Gustavo Bernáldez García, afiliado, ha vendido 10 cupones del número 80.953, premiados con 20.000 euros cada uno de ellos.



Ésta es la primera vez que Gustavo Bernáldez premia la fidelidad de sus clientes con un premio mayor en su corta relación laboral con esta entidad, puesto que inició la venta de productos de juego de la ONCE en noviembre de 2018, tal y como informa en una nota de prensa la ONCE.



En esta ocasión, los afortunados han adquirido sus cupones en el Centro Comercial Carrefour de Careretera de Valverde y en la calle Menacho de la capital pacense, lugares en los que este afiliado vendedor desempeña su trabajo.