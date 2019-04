Julia Timón da "un paso al lado" en Cs Badajoz y da "libertad absoluta" para elegir

Ep

"Anunciar mi decisión de dar un paso al lado para permitir mayor capacidad al partido en la toma de decisiones", ha señalado Timón en una rueda de prensa este viernes en Badajoz, en la que ha considerado que su etapa en el ayuntamiento "ha quedado cumplida", ya que ha trabajado "por el prestigio" de su partido "haciendo realidad este proyecto ciudadano" en la medida de sus posibilidades y ante lo cual se siente "muy satisfecha".

Timón ha enmarcado su decisión en su "compromiso absoluto" hacia su partido y a los ciudadanos de Badajoz, y en relación a la cual ha matizado que su "decisión personal" es no presentarse en las listas al ayuntamiento dado que el hecho de que entre o no en las listas electorales de Ciudadanos al consistorio de la capital pacense "primero es una decisión personal" y "después es una decisión de partido".

"Por lo tanto, mi decisión personal es no ir en las listas al ayuntamiento, la decisión del partido la puede tomar a raíz de mi decisión personal puesto que las listas todavía no están conformadas", ha recalcado, para reiterar: "doy un paso al lado para que el partido tenga la libertad absoluta de poder elegir a los representantes, a las personas, que considere apropiadas porque creo que mi etapa está cumplida".

Seguidamente, ha sostenido que ha hecho por el proyecto Ciudadanos en relación con la ciudad "prácticamente todo" y ha dejado "completamente allanado el terreno", de manera que para los próximos representantes de la formación naranja "será mucho más fácil recorrer el nuevo camino con nuevos retos, más ambiciosos aún".

Al mismo tiempo, la portavoz de Ciudadanos ha abundado en que "no hay ningún candidato" y que "las listas no están hechas todavía", a la vez que ha añadido sobre su "disposición para el partido" que "ha sido siempre estar ahí" para lo que se le "necesite".

"Si yo pienso que puedo ser más efectiva en otros lugares, dejo este lugar", ha explicado, abogando por "dejar que sean otras personas las que continúen la obra de Ciudadanos" en el Ayuntamiento de Badajoz, donde "ya se ha empezado" y "no tiene marcha atrás".

"ACCIÓN DE GRACIAS"

Para Timón, este viernes es un "Día de acción de gracias" en el que ha tenido palabras de agradecimiento a los afiliados que en 2015 le votaron en las primarias y que fueron los primeros que pusieron su "confianza" en ella en Cs, así como a los ciudadanos de Badajoz que "creyeron en este proyecto" y le posicionaron como concejala dentro del ayuntamiento y a su partido que "en unos momentos muy críticos" a principios de 2017 depositó "toda su confianza" en ella para asumir la portavocía del Grupo Municipal.

Por todo ello, Timón ha mostrado su "agradecimiento" por esta etapa, en la que ha podido "dar los primeros pasos en los cambios de esta ciudad, que no ha sido fácil", pero que a su juicio "ha merecido la pena, sin duda", ha recalcado, a la vez que ha señalado que asumió dicha portavocía como un "reto" pero que "poco a poco se fue convirtiendo en un potente compromiso" con su "querida" ciudad.

En ese sentido, ha considerado que ha tenido una "oportunidad única" para "tomar parte" en la gestión de Badajoz y trabajar en aspectos relativos a nivel medioambiental o educativo, sobre lo cual ha señalado que ha sido la "única" portavoz de un grupo político en un ayuntamiento en el que "nunca" ha habido una mujer alcaldesa y que su "visión femenina" ha quedado "patente en muchas demandas".

En este sentido, ha citado la defensa de la celebración del 5º Centenario de la entrada de Hernán Cortés a México y de las mujeres "que participaron ostensiblemente en las alianzas y no en las guerras", junto a la Protección Animal "muy abandonada por todos durante tantos años", el Monumento a las Mujeres o las propuestas en Parques infantiles, a la vez que ha tratado de "abrir las puertas" a todas las mujeres que le han pedido ayuda desde asociaciones o ONG.

"Creo que mi paso por el ayuntamiento no ha sido baladí, no ha sido trivial, mi implicación con mi cargo es sobradamente conocida por todos", ha sostenido Timón, que ha recordado que estos meses atrás ha sido preguntada si le hacía ilusión seguir en el ayuntamiento y que respondía "un sí rotundo" porque, según ha defendido, la ilusión" es lo que "siempre" le ha "movido" y, aunque serán dos años "escasos" los que ejercerá la portavocía, no ha desperdiciado ni un solo día".

Así, y aunque ha sido una legislatura "dura", "volvería a hacerlo sin dudarlo" por su ciudad y por el "gran cariño y reconocimiento" que se lleva de los ciudadanos, al tiempo que ha reconocido que "no ha sido sencillo" y que "algunos" compañeros de corporación "han sido especialmente crueles" con ella, aunque los que han intentado buscarle "una mancha" y han estado "pendientes" de su vida familiar y personal "nunca encontraron lo más mínimo".

LABOR POLÍTICA Y BIPARTIDISMO "ROTO"

En cuanto a su labor política, Julia Timón ha incidido en la dificultad de asumir "de un día para otro" todas las áreas municipales, asistir a todas las comisiones informativas o estudiar todos los expedientes, documentación e informes, y compatibilizarlo con su trabajo como profesora de Biología, acerca de lo cual ha expuesto que se "queda con todo lo positivo" que le ha aportado "esta gran experiencia" y la "satisfacción de haber atendido a todos cuantos han trasladado sus necesidades, problemas e inquietudes" y que han sido escuchados por su grupo o ella.

También ha querido reconocer los "aciertos" de Cs a través de su persona y ha apuntillado que son "muchas" las cosas que "se han sacado adelante" dado que "había muchos proyectos que estaban enquistados en este ayuntamiento con este equipo de gobierno que se movía más por la inercia y la comodidad", "muchos" de los cuales "han visto la luz" aunque es "consciente" de la "gran cantidad de temas que han quedado en el aire". Gracias al proyecto de Cs, ha asegurado, "el bipartidismo en esta ciudad ha quedado definitivamente roto".

"Me iré, por tanto, con la satisfacción del trabajo bien hecho, de haber aplicado una política útil, que es la que caracteriza a mi partido, y desde luego con la tranquilidad que supone haber entregado mi tiempo y mis capacidades al 100 por cien a este proyecto", ha abundado Timón, para quien su trabajo en el ayuntamiento "ha producido cambios en Badajoz que ya no tienen marcha atrás".

A este respecto, ha dicho que, cuando sus compañeros de partido tomen el relevo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Badajoz, que "sin duda serán muchos" y "no habrá uno solo", "ya saben" como también "lo conoce el partido" que cuentan con ella y su "experiencia acumulada durante todos estos años".

"Es verdad que yo he dicho siempre que estaría ahí, estoy ahí para todo, para esto, para ayudar, para todo porque yo soy una persona de partido, de toda la vida lo he dicho y así es, y si mañana me dicen que tengo que hacer otra cosa lo cogeré con la misma ilusión que cogí la portavocía, supongo que con menos miedo", ha incidido, para concluir, preguntada por si irá en las listas de Cs a la Asamblea, que está "ofrecida para cualquier cosa que necesite el partido" aunque el ayuntamiento no es su "lugar".