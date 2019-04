Gobierno Local de Badajoz pide un mayor número de efectivos de la Policía Nacional

Ep

Sobre las peticiones vecinales en materia de seguridad en el Casco Antiguo, la portavoz del equipo de gobierno, María José Solana, ha querido dar las gracias "una no, mil veces" a la Policía Nacional y a la Guardia Civil "siempre" por su "constante implicación, trabajo, esfuerzo y responsabilidad, y profesionalidad en esta ciudad".

Una población que es sede de eventos que atraen a un gran número de personas y cuya celebración es posible gracias a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuyo trabajo ha tildado de "inmemorable", ha señalado la portavoz municipal, quien ha reiterado la necesidad de la capital pacense pueda contar con más efectivos destinados en la ciudad.

"Es decir, que destinen a esta ciudad más policías nacionales porque lo que hay, que es la joya de la corona, son únicos en su trabajo, ¿por qué? Porque igual que a nivel municipal hemos reconocido que existía y sigue existiendo y puede que siga existiendo déficit en presencia de Policía Local", ha recalcado Solana, que ha recordado que el ayuntamiento, a través de los ciudadanos, está haciendo "un gran esfuerzo" para que haya más policías locales.

En este mismo sentido, ha recordado que a lo largo de estos cinco meses se van a incorporar 50 agentes más en dicho cuerpo puesto que "en el momento en el que se ha podido por ley" han detraído de los impuestos del Capítulo 1 "lo máximo que se ha podido para poder tener más policía local", ante lo cual ha agradecido a la Academia de Policía Local de Extremadura su "esfuerzo" para formar a dichos policías de la ciudad en aras de que "puedan estar rápidamente al servicio de los ciudadanos".

Sobre dichos agentes, ha adelantado además que, cuando se incorporen esos 50 policías locales, se abrirá la Jefatura situada en la calle Montesinos, que se va a "intentar abrir lo antes posible" y "antes si es posible" de la incorporación de esos agentes.

CASCO ANTIGUO

En relación al Casco Antiguo, la portavoz del equipo de gobierno ha afirmado con "absoluta sinceridad" y que "no es un comentario electoral" que todo lo que opinen los vecinos "no solo es legítimo, sino que además es cierto" dado que la seguridad es un concepto "objetivo" por los datos que puede haber o no de incremento y también "de percepciones" porque una persona "puede sentirse insegura" al ver en su entorno que, "sin necesidad de que sean situaciones de excesiva gravedad", "no nota que algo está cambiando".

"Por tanto en ese momento las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Local tienen que empezar a trabajar en esa línea", ha defendido, para avanzar que el próximo lunes se celebrará una comisión técnica para preparar la Junta Local de Seguridad con motivo de la Semana Santa en la que la Policía Local va a tratar con la Nacional y la Guardia Civil "el hecho de implementar y de mejorar y de evaluar la situación en el Casco Antiguo".

Además, ha agregado que el equipo de gobierno comparte con los vecinos la posibilidad de abrir un centro de Policía Nacional y Policía Local, una subinspección o comisaría que "sería deseable pero con recursos humanos equilibrados" y en la que se debe partir de la base de la "absoluta coordinación que existe desde hace tiempo inmemorial, y desde luego a día de hoy, en la actuación conjunta de ambos cuerpos".

"Si los vecinos consideran que tiene que haber una situación física que englobe los dos cuerpos, que unifique, será una cuestión que estará sobre la mesa y que desde luego formará parte de la agenda de trabajo para poder actuar", ha incidido Solana, para quien dicha "ubicación física conjunta" requiere abordar qué miembros físicos podrían integrarla, más allá de su ubicación en la Plaza Alta o en Montesinos.

María José Solana ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en la que ha dado a conocer los asuntos aprobados en la Junta de Gobierno Local de este viernes, día 5.