Una reyerta en Los Colorines de Badajoz, origen de heridas por arma blanca de joven

La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha confirmado que una "reyerta" sucedida el pasado lunes en la barriada de Los Colorines de la ciudad de Badajoz fue el origen de las heridas por arma blanca producidas en un joven de 29 años que continúa en la UCI en estado "muy grave".



A preguntas de los periodistas este miércoles en Badajoz por este suceso, la delegada ha indicado que en la tarde del pasado lunes día 1, entre las 20,00 y las 21,00 horas, hubo una "reyerta" en Los Colorines en la que resultó "gravemente herido" un joven de 29 años, el cual se desplazó "en un vehículo particular" hasta el Hospital Universitario de Badajoz para ser atendido de unas "importantes" y "muy graves lesiones" que fueron "causadas por arma blanca en esa reyerta".



La Policía Nacional, ha resaltado, "en este momento" está investigando los hechos y tratando de interrogar a los testigos que estaban presentes en esa "reyerta" en aras de poder detener a los presuntos autores, ante lo cual ha explicado que, aunque "no" puede avanzar "ninguna detención" sí puede apuntillar que las investigaciones "van por buen camino".



De igual modo, ha confiado en que "lo antes posible se puedan esclarecer esos hechos" y que "no" puede especificar si podría haber más de un autor, aunque "evidentemente el que ha producido las lesiones probablemente sea uno" pero "habrá que ver cuáles son las personas que intervinieron en la reyerta".



García Seco ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, en una rueda de prensa este miércoles en Badajoz en la que ha dado a conocer el dispositivo para la celebración de las elecciones generales del próximo 28 de abril.