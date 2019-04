La Asociación Cívica Ciudad de Badajoz pide a la Junta que "reaccione"

La Asociación Cívica Ciudad de Badajoz ha pedido a la Junta de Extremadura que "reaccione" dado que, en su opinión, "lleva dilatando 'sine die'" proyectos y actuaciones en la capital pacense sin "excusa posible", cuando "muchos" de ellos son "de una ejecución simple y fácil de realizar".

A través de una nota de prensa, este colectivo ha manifestado que se ven "forzados nuevamente" a solicitar a la Junta "que atienda como se merece a la principal ciudad de Extremadura, Badajoz", puesto que, "intencionadamente o no", "se ha sumido en una absoluta inacción en relación con la mayoría de los proyectos de nuestra ciudad".

"Retrasos en los plazos, en la ejecución de estos y excusas varias para dilatar las obras o las acciones a realizar sin ningún tipo de justificación ni temporal, ni política, ni administrativa", ha considerado, para tildar dicha situación como un "absoluto olvido y dejadez de funciones" y defender que el inicio de la Ronda Sur o de la Plataforma Logística "no puede en ningún caso servir como excusa para abandonar al resto de Badajoz".

Igualmente, desde la asociación también han rogado a los miembros del Grupo Municipal Socialista que "intenten interceder ante sus compañeros en el gobierno regional".

"Difícilmente se entiende que, desde la Junta de Extremadura, más que apoyar a su candidato aquí en Badajoz estén haciéndole, literalmente, el vacío, al obviar la Junta sus obligaciones con la ciudad", ha recalcado.

"OLVIDADOS O PARALIZADOS"

De igual modo y entre los proyectos "olvidados o paralizados", la Asociación Cívica ha reconocido que no puede "comprender" que se necesiten años para "echar una mano de pintura" a la Biblioteca de Extremadura en la Alcazaba, "a pesar de estar en el lugar más emblemático y turístico de la ciudad" o que la restauración prometida de la Plaza Alta siga sin ejecutarse, siendo la plaza el corazón de la ciudad.

Tampoco entiende que una capa de alquitrán en Circunvalación 'Reina Sofía' sea "prácticamente un imposible, aún siendo una de las vías con más tráfico de Badajoz"; que el mantenimiento de los puentes de la Autonomía o Real "no exista, aunque se le haya pedido reiteradamente" o que se lleve años para mover una documentación "supuestamente aprobada" para dotar de protección al empedrado de San Andrés, sobre lo cual ha agregado que al ayuntamiento le dará tiempo a reformar todo el entorno "sin que la Junta mueva los papeles".

Asimismo, se ha referido al aspecto exterior del Palacio de Congreso "cada día peor, a pesar de tener una empresa cuidándolo"; a los jardines del MEIAC "descuidados, aunque tengan un plan para arreglarlos desde hace años"; a los carriles auxiliares y rotondas hasta la Dehesilla del Calamón que ni están "ni se les esperen" y a las rotondas de incorporación a la A-5 desde la Plataforma Logística aún no realizadas "a pesar de ser un proyecto estratégico para Badajoz y Extremadura" y "estarse jugándose el futuro las empresas que se están instalando en la Plataforma".

PUENTE DE PALMAS

La Cívica también ha citado el "tan anunciado" desdoblamiento de la carretera de Olivenza que se repite "de manera periódica cada cierto tiempo", entre otros proyectos, a la vez que ha destacado como lo que "más" le sorprende la "inacción" del gobierno regional con uno de los símbolos de la ciudad como es el Puente de Palmas.

"Pareciese que, para la Junta, no existiera el patrimonio en Badajoz y que uno de nuestros símbolos más emblemáticos, nuestro puente más antiguo, no le importara absolutamente nada", ha lamentado, a la vez que ha señalado que "resulta del todo incomprensible, y hasta una falta de respeto hacia la ciudad" que la Junta "no tenga tiempo para realizar las urgentes y necesarias labores de mantenimiento en el Puente de Palmas".

De esta manera, se está "dejando que los árboles que crecen sobre él lo estén dañando de manera irreparable" y "es inexplicable que se dé esta situación habiéndolo pedido ya, incluso, hasta el pleno de manera unánime", ha concluido.