Alcaldes socialistas comarcas Sierra Suroeste y Olivenza rechazan ante notario mina uranio

Alcaldes socialistas de las comarcas pacenses de Sierra Suroeste y Olivenza han firmado este miércoles ante notario su compromiso de no otorgar la licencia de actividad de la mina de uranio de Cabra Alta promovida por la empresa QBis Resources.



En concreto, este compromiso ha sido firmado por la alcaldesa de Jerez de los Caballeros, Virginia Borrallo; la de Oliva de la Frontera, Luisa Osorio; el alcalde de Villanueva del Fresno, Ramón Díaz Farias, y el de Higuera de Vargas, José Torvisco, así como por el candidato socialista a la alcaldía de Zahínos en las próximas elecciones municipales, Eduardo Torres, en una notaría de Jerez de los Caballeros.



En este sentido, el alcalde de Villanueva del Fresno, Ramón Díaz Farias, ha señalado que la firma de este compromiso evidencia que "los alcaldes socialistas decimos no a la mina de uranio con este compromiso firmado ante notario".



A su vez, Díaz Farias también se ha referido a "la tristeza" de que haya partidos políticos que "quieran seguir jugando a la crispación y a enmarañar la situación", porque "hoy tendrían que haber estado aquí para decir no junto a los socialistas" a la mina de uranio, tal y como informa el PSOE de Badajoz en una nota de prensa.



Además, ha resaltado que este compromiso representa "un mensaje de tranquilidad" para la ciudadanía, "con la certeza de que "la última palabra la tienen los alcaldes y ayuntamientos", tal y como manifestó el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara", ha recordado.



Por su parte, la alcaldesa de Jerez de los Caballeros, Virginia Borrallo ha destacado que este compromiso es "ahora y tras las elecciones" autonómicas y municipales del próximo 26 de mayo, para "dejar claro que mientras gobierne el PSOE esa mina de uranio no se va a abrir".



"Como alcaldes y alcaldesas responsables no queremos esa mina de uranio a cielo abierto en nuestras comarcas", ha señalado Borrallo, quien ha aludido a las "posibles consecuencias para la salud, por el impacto medioambiental y por los posibles daños a la economía, basada en su mayoría en la agricultura y en la ganadería".



Por último, los alcaldes y alcaldesas socialistas han coincidido en lamentan la actitud de los representantes del PP basada en "la manipulación, la crispación y la incoherencia", ignorando la invitación del PSOE para dejar constancia del rechazo a la mina de uranio de Cabra Alta con esta firma ante notario.