Diputación de Badajoz implantará cubiertas vegetales y espacios ajardinados en CP pacense

La Diputación de Badajoz, a través del Área de Desarrollo Sostenible, junto al Real Jardín Botánico perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ha mantenido una reunión en Madrid, con la Asociación Española de Cubiertas Verdes y Ajardinamientos Verticales (ASESCUVE), a la que por parte de la institución provincial ha acudido Miguel Ángel Antón, responsable del proyecto LIFE – My Building is Green.



Con las aportaciones de la Asociación Española de Cubiertas Verdes y Ajardinamientos Verticales (ASESCUVE), la institución provincial, y el proyecto LIFE en definitiva, aseguran un avance adecuado en la consecución de los objetivos mencionados.



El aumento de la concentración atmosférica de CO2, las continuas olas de calor y los cambios en los patrones de lluvias anuales están afectando a la calidad ambiental y al confort de los usuarios en el interior de los edificios, siendo especialmente vulnerables niños y ancianos; por este motivo, el proyecto LIFE – MY BUILDING IS GREEN tiene como objetivo contribuir a aumentar la resiliencia en estos edificios mediante la implementación de Soluciones Basadas en la Naturaleza (NBS) como prototipos de adaptación climática y mejora del bienestar en los mismos.



Para llevarlo a cabo, se seleccionará un centro escolar público en la provincia de Badajoz, donde se realizarán las intervenciones de Soluciones Basadas en la Naturaleza (NBS) y se trabajará en la instalación e implementación de prototipos en fachadas, muros de compartimentación, cubiertas y azoteas, superficies exteriores, etc.

Además, se complementará con la ejecución de medidas sostenibles de ventilación natural inducida, sombreado estacional y elección de especies autóctonas del ámbito mediterráneo y atlántico.



Por otro lado, se realizará una monitorización y seguimiento del impacto de las obras realizadas con el objetivo de verificar y evaluar la importancia de estas medidas como soluciones alternativas de adaptación climática disponibles para autoridades del ámbito local.



La Diputación de Badajoz, a través del Área de Desarrollo Sostenible, apuesta por infraestructuras verdes para ocupar un lugar destacado en la nueva política de biodiversidad de la Unión Europea contribuyendo a la política local y regional y al crecimiento sostenible.