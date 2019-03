Cabezas: No se ha puesto en marcha "ni un centímetro nuevo" de carril bici en Badajoz

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha sostenido que en estos cuatro años no se ha puesto en marcha en la ciudad "ni un solo centímetro nuevo" de carril bici.



A ello ha añadido que los ya existentes no forman un circuito entre sí, y que además deben construirse de nuevo por incumplimiento del reglamento de accesibilidad.



Además, para Ricardo Cabezas, el equipo de gobierno el PP "sabe" que en esta legislatura una de sus "bestias negras" ha sido la creación de carriles bici dado que "no se ha habilitado ni un centímetro nuevo de carril bici en cuatro años".



El alcalde, Francisco Javier Fragoso, y su equipo y "muy especialmente" el edil Jesús Coslado "saben que la lían cuando hablan de carriles bici" y "no quieren ni hablar de ellos", según Cabezas, que ha sostenido que desde el PP "han venido vendiendo unos carriles bici que son a día de hoy una fantasía".



Además, tal y como ha recordado, hace cuatro años tuvo lugar la polémica del carril bici de Sinforiano Madroñero que "finalmente se desechó" por el carril bici 30 compartido del que "hasta los colectivos ciclistas reniegan" por "inservible", a la vez que ha rememorado que los 530 metros del carril bici de Antonio Masa Campos, puesto en marcha en 2013, costaron 60.000 euros pero que por allí no pasa ni una bici.



"Este es el balance de carriles bici puestos en marcha por el PP; ahora deben ponerse al día de las exigencias del nuevo reglamento de accesibilidad de la Junta", ha manifestado Cabezas en una nota de prensa, en la que ha trasladado que "no hay más de tres kilómetros de carril bici que se puede llamar como tal".



A su vez, el Grupo Socialista solo reconoce como carril bici el de la Carretera de Valverde y Jaime Montero de Espinosa, mientras que califica como "una vergüenza" el carril pintado en el suelo del Paseo Fluvial.



ANUNCIOS FALLIDOS



El candidato a la Alcaldía de Badajoz por el PSOE ha mostrado su "indignación" ante los "anuncios fallidos" del equipo de gobierno del PP en esta materia, razón por la cual ha insistido en reclamar "una estrategia global ambiciosa de accesibilidad y movilidad, con iniciativas factibles" y ha avanzado que, si es alcalde a partir de junio, antes de fin de año la ciudad contará con bicicletas eléctricas de alquiler.



Finalmente, ha puesto ejemplos de carriles bici en otras ciudades y ha comentado que en Salamanca, gobernada por el PP y con unos 140.000 habitantes, tiene 91 kilómetros de carril bici "decente" y acaban de hacer una inversión de 1,5 millones de euros en este sentido.

Asimismo, ha señalado que Castellón, con 170.000 habitantes y bajo el gobierno del PSOE, tiene 79 kilómetros de carril bici también "decente" y acaban de hacer una inversión de 800.000 euros.



"No hemos encontrado ninguna ciudad con más de 130.000 habitantes que tenga menos kilómetros de carriles bici que Badajoz", ha considerado el portavoz socialista, que ha apuntillado que también han revisado 14 ciudades con servicio de alquiler de bicicletas y que "en ninguna" las bicis son "tan feas" como en la capital pacense, "solo desde el punto de vista estético".