Cabezas afea al PP que "no" ha hecho "nada" en relación a cámaras en Casco Antiguo Badajoz

Ep.

El portavoz del Grupo Municipal del Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha afeado al equipo de gobierno local del PP de Francisco Javier Fragoso que "no" ha hecho "nada" en estos cuatro años en relación a la instalación de cámaras de seguridad en el Casco Antiguo, salvo una docena de apariciones en medios de comunicación sobre esta medida anunciada en 2015 pero que, según ha barajado, no estará lista hasta finales de año.

En rueda de prensa, Cabezas ha recordado que el pasado día 13 el ayuntamiento ha sacado a licitación en el Perfil del contratante la asistencia técnica jurídica para la redacción de un proyecto técnico para la implantación de videovigilancia en dicha zona de la ciudad por 8.470 euros y que este martes, día 19, se cumple la fecha límite para presentar ofertas en esta licitación, cuyos pliegos tienen tres folios.

Ha criticado, asimismo, que esta asistencia técnica no ha sido publicada en la Plataforma de contratos del sector público, pero que "no" le "extraña" porque "la transparencia es una de las asignaturas pendientes del equipo de gobierno del PP".

Para el también candidato a la Alcaldía de Badajoz por el PSOE, Fragoso "utiliza el Perfil del contratante de manera electoral para meter con urgencia lo que no ha podido hacer en la legislatura por incompetencia propia" y "tan solo con la intención de hacer publicidad gratuita y contentar a unos vecinos a los que ha ignorado y mentido, como mínimo, durante los últimos cuatro años", razón por la cual le ha pedido "seriedad" y que "no se ponga nervioso por la llegada de las elecciones".

En su opinión, el equipo del PP saca ahora dicha asistencia jurídica para instalar cámaras en el Casco Antiguo "porque no sabe qué hacer" y "no ha madurado" el proyecto de seguridad en el barrio histórico durante los últimos cuatro años, a la vez que ha puesto en duda que exista un dossier al respecto en el que trabajaban "teóricamente" la Policía Nacional y Local desde hace ocho meses.

"Lo que está muy claro es que, salvo vender propaganda, el equipo del PP no ha hecho nada en cuatro años, han estado mareando la perdiz una y otra vez de indecisión en indecisión, tomándole el pelo a la gente y engañando", ha expuesto Cabezas, para quien Fragoso "no cumple" y, según ha aventurado, las 40 cámaras anunciadas "serán finalmente menos" y "no" estarán listas antes de fin de año "con toda seguridad".

PRIMER ANUNCIO EN 2015

Según ha recordado Ricardo Cabezas, a pocos días de las elecciones de 2015 el PP anunció la instalación de cámaras de videovigilancia en la Alcazaba y el 12 de enero de 2016 en la Comisión de Cultura todos los grupos políticos aprobaron la colocación de las mismas en el principal monumento de la ciudad en vez de cerrarlo por la noche, por lo que el equipo de gobierno quedó encargado de desarrollar el proyecto.

No obstante, ha considerado, el PP ha sacado el tema de las cámaras en los medios de comunicación en una docena de ocasiones para buscar "el titular" cuando "hasta hoy la realidad es que no han hecho nada", pero "nos han tenido entretenidos" con distintas comparecencias como las ofrecidas en agosto de 2017 y en agosto de 2018 por la portavoz del equipo de gobierno, María José Solana, con distintos números de cámaras a instalar y coste, el cual "nunca se presupuestó" y, como ha estimado, será sufragado con los fondos DUSI.

Ha agregado que en febrero de este año sí que se han instalado las cámaras de tráfico que deberían haberse colocado en diciembre al estar financiadas con remanente de tesorería, por lo que ha criticado que el PP "hace lo que le da la gana porque para eso manda" y, menos él mismo, "no ha nacido nadie de atreverse a cuestionarle su mala gestión".

JUNTAS DE GOBIERNO

Por otro lado, Ricardo Cabezas ha avanzado que "no" denunciará ante la Junta Electoral las ruedas de prensa tras la Junta de Gobierno de los viernes, sobre lo cual ha recordado que el presidente del PP, Pablo Casado, ha denunciado "sin éxito" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "utiliza" las comparecencias tras el Consejo de Ministros para dar a conocer medidas, "casi todas sociales", en aras de que no se hicieran públicas.

"Nunca denunciaría ni voy a denunciar en la Junta Electoral para que el alcalde anule la rueda de prensa de los viernes tras la Junta de Gobierno, entre otras cosas porque ya se encargan ellos mismos de anularlas por carecer de temas trascendentes", ha argumentado Cabezas.

Finalmente, ha dicho que "no" tiene "ninguna duda" de que el PP "seguirá emitiendo propaganda en estos dos meses, abusando del Perfil del contratante para seguir acaparando titulares que tienen muy poco recorrido" dado que son "muchos" los proyectos llevados a dicho Perfil en el que "murieron".

"Solo le pido una cosa al alcalde: que respete a la ciudadanía y deje de abusar de su posición dominante", ha concluido.